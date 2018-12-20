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Demirel, değişim istedi

MHP Sorgun Belediye Başkan Aday Adayı Tahir Demirel, Sorgun'un yaralarının nerede olduğunu bildiğini, çözümün Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altındaki belediyenin çözeceğini dile getirdi.

Demirel, değişim istedi

MHP Sorgun Belediye Başkan Aday Adayı Tahir Demirel, Sorgun'un yaralarının nerede olduğunu bildiğini, çözümün Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altındaki belediyenin çözeceğini dile getirdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
149 Okunma
Demirel, değişim istedi

 Demirel, “Mevcut belediyecilik anlayışı ile, Sorgun halkının zor durumda olduğunu görebiliyorum. Bizler Sorgunun neresinde, ne sorun olduğunu iyi biliyoruz. Burada büyüdük. Burada yaşıyoruz. Makina mühendisiyim. Ailemle burada yaşıyorum. Sorgun halkıyla her an iç içeyim. Sorgun halkının, Altyapıdan ve sosyal hayattan ne kadar mahrum kaldıklarını biliyoruz. Projelerimi yıllar süren bir çalışma ile gözlemleyerek hazırladım. Şimdi Sorgun Belediye Başkanlığı için aday adayı oldum. Sorgun’un alt yapısını en iyi tanıyan benim. Nerede ne var çok iyi biliyorum. Sorgun’un sorunlarını çözüm yollarını da çok iyi biliyorum" dedi. 

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