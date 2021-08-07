Değerlendirme yaptılar

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Yozgat
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Yeniden Refah Partisi Yozgat İl teşkilatı, ziyaretlerini sürdürüyor.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:19
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Yaptığı ziyaretler ve toplantılarla ilin sorunlarını tespit edip, çözümü noktasında fikirler ürüten Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Teşkilatı, son olarak işçilerle kahvaltıda buluştu. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, işçilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. İşçilerle Yozgat ve son zamanlarda yaşanılan yangınlarla ilgili sohbet edildi. Son olarak Yeniden Refah Partisi ve Yozgat halkı olarak Yozgat için neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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