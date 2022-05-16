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Davullu zurnalı kayıt

Yeniden Refah Partisi Yozgat il teşkilatı tarafından Cumhuriyet Alanı’nda açılan stant ile davullu zurnalı üye kaydı yapıldı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 00:44
Davullu zurnalı kayıt

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı ile Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Alanı’nda davul ve zurna eşliğinde yapılan üye kaydı çalışması vatandaş tarafından merakla karışlandı. İl Başkanı Nihat Kayhan, İl Kadın Kolları Başkanı Satı Güler ve parti üyelerinin katıldığı üye kaydı çalışması büyük ilgi gördü. Yeniden Refah Partisi’nin üye çalışmasını davul ve zurna eşliğinde insanlara müjde vermek için yaptıklarını bildiren İl Başkanı Nihat Kayhan, ‘’İnşallah kimse ümitsizliğe düşmesin, sıkıntı çekmesin. Yeniden Refah Partisi var, alternatif var. Daha önce rahmetli Erbakan hocamız ilk önce ahlak ve maneviyatla ve Türkiye’nin her tarafına kurduğu fabrikalarıyla,  insanların hem manevi hayatını hem de ekonomik yapısını düzeltmişti. Yine inşallah yaptığımız çalışmalarla bizde düzelteceğiz. Yeniden Refah Partisi herkesin bildiği üzere milli kaynak paketleriyle şuanda iktidara gelmeden ülkenin sorun ve sıkıntılarının nasıl çözüleceğini ortaya koyuyor. 81 vilayetimize 634 Refah projesiyle, ağır sanayilerle bir tane gencimiz işsiz kalmasın, Yozgat’ımızdan kimse göçmesin, herkes iş – aş bulsun ve evinde huzurlu olsun diye bu faaliyetleri yürütüyoruz. Tüm Yozgatlı halkımızın da desteğini istiyoruz. Bizleri dinlesinler. Burada diğer partilerin neden faydalı olamayacağını, bizim neden faydalı olacağımızı da matematiksel olarak anlatıyoruz. Bizden başka tüm partiler Avrupa Birliği ile çalışıyor. Bu yüzden Avrupalılar ‘Biz efendiyiz, siz kölesiniz’ diyerek fabrikalarımızı kapattırıyorlar. Ahlak ve düzen bozucu kanunları ülkemizde hâkim kılıyorlar. Onlarla çalışmadığımız için ve bu millete daha önce faydalı olduğumuz için yine biz faydalı olacağız’’ dedi. •Sema Nur Koçaker• 

Anahtar Kelimeler:
Davullu Zurnalı Kayıt
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