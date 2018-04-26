Daştan istifa etti

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, düzenlediği basın toplantısıyla 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti Milletvekili Aday Adayı olduğunu belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Suphi Daştan, üç dönem yürüttüğü belediye başkanlığı görevinde yerine getirdiği çalışma ve hizmetleri uzun uzun anlatarak, yaptığı istişareler neticesinde milletvekili aday adayı olmaya karar verdiğini ifade etti.

