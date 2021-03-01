Darbeler huzur getirmedi

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ilçe ziyaretlerini sürdürürken 28 Şubat post modern darbe girişimini değerlendirdi. Başer, beraberindeki heyetle birlikte Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel'e iade-i ziyarette bulundu, çalışmaları hakkında bilgi alıp, başarı diledi. Başer, partisinin Sarıkaya ilçe teşkilatında da partililerle bir araya geldi. Başer, 28 Şubat’ı değerlendirirken, ‘’Darbeler, insanlık onurunu zedeleyen, milletin iradesini hiçe sayan; işkencelerle, zulümlerle, tehdit ve baskılarla sürdürülen mekanizmalardır. Hangi ülkede ve hangi sebeple olursa olsun yapıldıkları yerlere huzur ve güven getirmemişlerdir’’ dedi. Başer, sözde ‘irtica tehdidi’ ile 28 Şubatta anti-demokratik MGK kararları alındığını, dönemin iktidarına darbe vurulduğunu ileri sürdü. Başer, ‘’Darbeyle birlikte başörtülü kızlar üniversitelere giremez oldu, kılık kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahrum bırakıldılar. İkna odaları kurularak inançlarından vazgeçmeleri yönünde psikolojik baskıya maruz kaldılar. Katsayı adaletsizliği nedeniyle yine gençlerin istedikleri okulda eğitim alamamalarının önü kapanmış oldu. Kamu görevlileri, eşleri başörtülü olduğu için fişlendiler. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alındı. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edildi’’ diye konuştu. AK Parti Sosyal İşler Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan da, 28 Şubat mağduru olduğunu, bir dönem cezaevinde kaldığını hatırlatarak, o dönemin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.