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Dar gelirlinin yanındayız

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, belediye olarak dar gelirli vatandaşın her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Dar gelirlinin yanındayız

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, belediye olarak dar gelirli vatandaşın her zaman yanında olacaklarını söyledi.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Dar gelirlinin yanındayız

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Erdemir, Yozgat’ta sosyal belediyeciliğin ilk temellerini atan bir isim olarak, her zaman dar gelirli vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

MHP adayı Erdemir, “İlk taahhüdüm dar gelirli Yozgat insanını sokakta bırakmayacağım” diye konuştu.

Yozgat’ta merkezi hükümet tarafından TOKİ aracılığıyla inşa ettirilen konutları hatırlatan Mehmet Erdemir,

“Ben Yozgat’ta belediye imkanlarıyla Bahçeşehir Mahallesi’ne TOKİ’nin yaptığı konutların aynısını, yarı fiyatına yıllar önce inşa etmiş ve Yozgatlıyı ev sahibi yapmış birisiyim” diye konuştu.

Mehmet Erdemir, Yozgat gençliğini iş sahibi yapabilmek için de çareler üreteceğini vurguladı.

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