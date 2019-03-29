Cumhuriyet döneminin ilk başkanı

Yozgat’ta bundan 98 yıl önce Osmanlıca yayınlanan ‘Yozgat’ isimli gazetenin nüshalarını tarayan Karaca, Cumhuriyet döneminin ilk Yozgat Belediye Başkanı ile ilgili bilgilere ulaşıp, paylaştı. Karaca, ‘98 Yıl önce gerçekleştirilen Yozgat Belediye Başkanlığı seçimini, o dönem Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan Salim Efendizade oğlu Akif Paşa (Efendi) kazandı. Akif Paşa, 1918-1923 yıllarında Yozgat Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. Atama ile geldiği görevini yürütürken yapılan seçimler sonucundan yeniden belediye başkanı seçilen Akif Paşa, Çapanoğullarının kızdan torunu olup, Ayıntapzadeler’dendir’’ dedi.