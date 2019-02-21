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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yozgat’ta

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, bugün Yozgat’a gelerek partisinin seçim irtibat bürosu açılışlarına katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yozgat’ta

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, bugün Yozgat’a gelerek partisinin seçim irtibat bürosu açılışlarına katılacak.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yozgat’ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  bugün il merkezi ve ilçelerde bir takım ziyaretler gerçekleştirecek. Fuat Oktay, bugün saat 11.30’da AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse’nin Meydan Yeri Caddesinde bulunan Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını gerçekleştirecek. Yozgat’ın ardından baba ocağı Çekerek’e gidecek olan Fuat Oktay Çekerek ilçesinde partisinin Belediye Başkan Adayı Eyüp Çakır’ın seçim bürosunun açılışına katılacak. Akabinde Aydıncık’a gidecek olan Oktay, burada da Aydıncık AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Koçak’ın seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirecek.

Anahtar Kelimeler:
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Hemşerimiz Fuat Oktay
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