Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a böyle ulaştı

Oktay, korumalardan barikat üzerine çıkan simitçi Memiş Kaplan’ın aşağıya inmesine yardımcı olmalarını istedi. Aşağıya indirilen Memiş Kaplan, elindeki çiçek ve simitleri Cumhurbaşkanı Oktay’a hediye etti. Oktay, Memiş kaplan'a teşekkür etti, bir süre ayaküstü sohbet edip, dertlerini dinledi. Daha sonra simitçi Memiş, polisler eşliğinde alandan çıkartılıp, simit tezgahının başana gönderilirken, polislerde kendisine eşlik etti.