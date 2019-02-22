Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102494
ALTIN
226.698
DOLAR
5.3255
STERLİN
6.9330
EURO
6.0377

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a böyle ulaştı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Meydan Yeri Caddesi’nde diğer konuşmacıları beklerken, halkın arasından fırlayıp, demir barikatların üzerine çıkan konuğuna müdahale eden korumalara engel oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a böyle ulaştı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Meydan Yeri Caddesi’nde diğer konuşmacıları beklerken, halkın arasından fırlayıp, demir barikatların üzerine çıkan konuğuna müdahale eden korumalara engel oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
44 Okunma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a böyle ulaştı

Oktay, korumalardan barikat üzerine çıkan simitçi Memiş Kaplan’ın aşağıya inmesine yardımcı olmalarını istedi. Aşağıya indirilen Memiş Kaplan, elindeki çiçek ve simitleri Cumhurbaşkanı Oktay’a hediye etti. Oktay, Memiş kaplan'a teşekkür  etti, bir süre ayaküstü sohbet edip, dertlerini dinledi. Daha sonra simitçi Memiş, polisler eşliğinde alandan çıkartılıp, simit tezgahının başana gönderilirken, polislerde kendisine eşlik etti. 

Anahtar Kelimeler:
CUMHURBAŞKANI Fuat Oktay
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGAT’I BAŞKENT YAPALIM MI!
YOZGAT’I BAŞKENT YAPALIM MI!
Erdoğan Geliyor
Erdoğan Geliyor
Kazım Arslan halkla buluşuyor
Kazım Arslan halkla buluşuyor
Yine yapacağız
Yine yapacağız
Fuat Oktay açtı
Fuat Oktay açtı
ADAYLAR BELLi OLDU
ADAYLAR BELLi OLDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim