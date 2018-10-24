Cumhurbaşkanı sahip çıktı

Erdoğan'ın bu sözleri karşısında Bozdağ'ın duygulanarak, gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin Bozdağ ile ilgili açıklamalarına, ‘’Ben ayrımcı değilim diyeceksin, yıllarca bakanlık yapmış arkadaşımıza bir taraftan hakaret bir taraftan tehdit savuracaksın. Benim bakanımın arkasında bizler varız. Doğrusu bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Yol arkadaşımı feda edemem. Benim arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aşkını yaşamış bir arkadaşımızdır. Neden hedef saptırıyorsunuz. Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine büyük hizmetler yaptığına şahidiz. Hiçbir arkadaşımızın tehdit edilmesine göz yumamayız. Bizim Türklükle bir sıkıntımız yok" diyerek yanıt verdi.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ, 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili "Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" demişti.