Cumhur İttifakının yansıması

CUMHUR İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP’nin, ayrı adaylarla 31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerine girdiği illerden birisi de Yozgat. Şehrin merkezindeki Cumhuriyet Alanı, Cumhur ittifakını oluşturan partilerden önce AK Parti’nin daha sonra da MHP’nin mitingine ev sahipliği yaptı