Cumhur İttifakının yansıması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partilerinin düzenlediği mitinglerde konuştu. Partililer, Cumhuriyet Alanı’nı mitingler öncesinde süsledi. Alanı çevreleyen binalarda AK Parti Mitinginden kalan afişlerden bir bölümü kaldı. Aynı alanda MHP’nin bayrakları asıldı. Ortaya Cumhur İttifakını özdeştiren görüntüler çıktı, objektife yansıdı.
14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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