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Cumhur İttifakının yansıması

CUMHUR İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP’nin, ayrı adaylarla 31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerine girdiği illerden birisi de Yozgat. Şehrin merkezindeki Cumhuriyet Alanı, Cumhur ittifakını oluşturan partilerden önce AK Parti’nin daha sonra da MHP’nin mitingine ev sahipliği yaptı

Cumhur İttifakının yansıması

CUMHUR İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP’nin, ayrı adaylarla 31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerine girdiği illerden birisi de Yozgat. Şehrin merkezindeki Cumhuriyet Alanı, Cumhur ittifakını oluşturan partilerden önce AK Parti’nin daha sonra da MHP’nin mitingine ev sahipliği yaptı

14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Cumhur İttifakının yansıması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partilerinin düzenlediği mitinglerde konuştu. Partililer, Cumhuriyet Alanı’nı mitingler öncesinde süsledi. Alanı çevreleyen binalarda AK Parti Mitinginden kalan afişlerden bir bölümü kaldı. Aynı alanda MHP’nin bayrakları asıldı. Ortaya Cumhur İttifakını özdeştiren görüntüler çıktı, objektife yansıdı.

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