Çıkış Anadolu’dan olacak

MHP Milletvekili Aday Adayı Mehmet Ali Çakır, partisinin geçmişte Yozgat gibi Anadolu illerinde yoğun teveccüh gördüğünü hatırlatarak, 24 Haziran seçimlerinde de MHP’ye bu teveccühün gösterileceğini belirtti. MHP’nin, Türkiye’nin geleceği ve istikbalini düşünerek ağır bir sorumluluk altına girdiğini ifade eden Çakır, bu süreçte MHP lideri Bahçeli ve ülkücü kadroların makam ve mevkii bir kenara bırakarak, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ve güvenliğini esas aldığına vurgu yaptı. Başta Yozgat olmak üzere, Anadolu’da ve Türkiye’nin her yerinde, MHP’nin bu tutumunun, Türk Milleti tarafından takdir edildiğini söyleyen Çakır, “Bunun karşılığı olarak da 24 Haziran seçimlerinde aziz milletimiz MHP’yi yalnız bırakmayacak ve desteğini sunacaktır” diye konuştu.

Çakır, Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını çözmek için ülkücü kadroların hizmete hazır olduğunu da bildirerek, “Yıllardır memleketimiz ve davamızın hizmetindeyiz, nasip olurda görev verilirse aynı aşk ve arzuyla ilimize, ülkemize hizmet etmeye talibiz” şeklinde konuştu.