ÇiFTLiK KAPANACAK MI?

Sedef, ‘’Boğazlıyan ilçemizde, çiftçilerimize hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TAREKS AŞ tarafından çalıştırılan Gebe, Düve ve Süt Üretim Çiftliğinin sağmal sisteminin Lüleburgaz'a taşınacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Taşınma sonrasında 45-50'ye yakın çalışanın da işten çıkarılacağı yine iddialar arasında. Sayın Bakanımızın dikkatine sunmak istiyorum bu konuyu. Yozgat ekonomik olarak sıkıntı yaşayan bir ilimiz. Bu TAREKS'in taşınmasıyla bir sıkıntıya daha düşmesin istiyoruz’’ dedi. MHP Yozgat Milletvekili Sedef, partisinin grubu adına mecliste yaptığı konuşmada, Yozgat’ın bir çok sorununa da değindi. Sedef, Et ve Süt Kurumu Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü süt işleme tesislerinin çürümeye terkedildiğini ileri sürerek, önümüzdeki yıl tesis faaliyete geçirilerek, Yozgat ve bölgesindeki süt üreticilerinin rahatlatılması talebinde bulundu. Sedef, fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünya birincisi, haşhaş, kavun, karpuz üretiminde dünya ikincisi, olduğumuzu hatırlattı, Yozgat'ın meşhur mercimeği başta olmak üzere, diğer bölgelerde üretilen Antep fıstığı, kestane, vişne ve salatalık üretiminde ise dünya üçüncüsü bir ülke olduğumuzun altını çizdi.

ÜRETİCİ MEMNUN DEĞİL

Yozgat milletvekili Sedef, Yozgat'ta hangi çiftçi ile bir araya gelseler, desteklerin kendilerini çok da memnun etmediğini gördüklerini, para kazanamamaktan şikâyetçi olduklarını söyledi. Sedef, ‘’Çiftçimizin girdi maliyetleri her geçen gün daha da artıyor. Gübre, mazot ve elektrik fiyatları çiftçimizi zorluyor, bir de yaşanan doğal afetler üzerine eklendiğinde, inanın, durumları hiç de iyi değil, kimi gübresiz ekim yapıyor, bir kısmı da tamamen ekimden vazgeçiyor. Bir an önce borç erteleme, yapılandırma ve faiz affı getirilmelidir. Çiftçimiz yaptığı işle alakalı gelecek planlaması yapamadığı için çocuklarını başka sektörlere yönlendiriyor. Bu da kırsaldan şehre, oradan da büyükşehirlere göçü tetikliyor. Seçim bölgem Yozgat'ta da bu durumu yakinen yaşıyor ve gözlemliyoruz’’ diye konuştu.

FATURAYI ÖDEYEMİYOR

Yozgat Milletvekili Sedef, Yozgat’ta pancar üreticisi çiftçinin mağdur edildiğini, sulamada kullandığı suyun parasını ödeyemediğini de kaydetti. Sedef, ‘’Yozgatlı pancar üreticilerimizden yansıyan sıkıntılarımız var. 2019-2020 pazarlama yılı için şeker kotalarını 2,7 milyon ton olarak belirlendiğini biliyoruz. Ancak çiftçimiz kotasını tutturamadığında, cezayla karşı karşıya kalıyor. Çiftçimizden gelen talep, ağır cezaların biraz daha yumuşatılması yönündedir. Şeker pancarı hasat edildikten sonra kısa sürede işlenmesi gereken bir üründür. Pancar üreticisinin bir diğer sıkıntısı ise sulamada kullandıkları elektrikle ilgilidir. Önemli sayıda üretici elektrik faturalarını ödeyemediği için dağıtım şirketleriyle icralık hâlde. Üreticilerimize borçlarını ödeyebilecek kolaylıklar sağlanmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

TARIMA ÖRNEK

Yozgat Milletvekili Sedef, tarıma dayalı sanayinin de göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekerek, Yozgat'ta da bu alanda yatırımlar beklenildiğini kaydetti. Sedef, ‘’Yozgat'ta örnek bir proje var: Meyvecilik Entegrasyon Projesi. Yozgat'ımızın Kadışehri Kabalı köyünde uygulanan bu projeyle bin 800 parsel birleştirilerek 5 bin 640 dekar büyüklüğünde devasa bir meyve bahçesi oluşturuldu. Bu alandan çok olumlu sonuçlar alınıyor. Hatta bu diğer ilçelerimizde -14 ilçemizde- ve ülkemizin diğer bölgelerinde de uygulanırsa ülkemiz adına faydalar sağlayacağını düşünüyoruz’’ diyerek, konuşmasını tamamladı.