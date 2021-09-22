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Çiftçinin ürünü para etmiyor

DSP Yozgat İl Başkanlığından yapılan açıklamada çiftçinin can çekiştiği ve ürününün para etmediği belirtildi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:04
Çiftçinin ürünü para etmiyor

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, yaptığı yazılı açıklamada zaman zaman vatandaşlar ile çiftçiler ile esnaf ile bir araya geldiklerini, çiftçilerin artan maliyetler karşısında ürettiği ürünün para etmemesinden yakındığını söyledi. Mazota, gübreye, tohuma gelen zamların çiftçiliği artık yapılamayacak duruma getirdiğine vurgu yapan Uçar, kuraklık desteğinin açıklandığını, dekar başına 30 liradan başlayıp 100 liraya kadar destek verileceğinin söylediğini vurguladı. Köylünün, ‘Açıklanan bu destek harcadığım taban gübresi masrafını bile karşılamaz’ dediğini anlatan Uçar, iktidarın ise bambaşka bir tablo çizdiğini ifade etti. AKP iktidarı döneminde çöken tarım politikalarının ekonomik darboğazla beraber halkın da dikkatini çekmeye başladığını anlatan Uçar, ‘’Halkımız yıllardan beri söyleyip anlatamadıklarımızı ne yazık ki bugün yaşayarak anlıyor. Başta pazar fiyatlarındaki fahiş artışlar olmak üzere tarım politikalarının çöktüğünü resmi veriler dahi ortaya koyuyor. AKP, tarım sorununu kabul etmekle beraber tarım kesimini toparlamaya ilişkin henüz ortaya bir program koyabilmiş değil. Çiftçinin tarım desteklerinden yararlanabilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı 2003 yılında 2,8 milyon iken, 2010 yılında 2,3 milyona ve 2017 yılında 2,1 milyona geriledi. Diğer bir deyişle, bu süre zarfında yaklaşık 700 bin çiftçi son derece yetersiz olan tarım desteğini bile almaktan vazgeçmiş’’ dedi. 
ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN ÇEKİLİYOR 
Son 15 yılda tahıl ve diğer bitkiler ekilen tarım alanı 2,4 milyon hektar gerilerken, sebze ekilen alanların 132 bin hektar küçüldüğünü söyleyen Uçar, kazanamayan çiftçi üretimden çekildiğini ifade etti. İktidarın çiftçinin sesine kulak vermek zorunda olduğunun altını çizen DSP Yozgat İl Başkanı Uçar, ‘’Eğer iktidar istikrarlı bir tarım politikası ortaya koyamazsa önümüzdeki günler, aylar ve yıllar daha da sıkıntılı şekilde geçecek’’ diye konuştu.

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Çiftçinin ürünü Para EtmiyorYozgatDSP
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