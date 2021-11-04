ÇiFTÇi ZOR DURUMDA!

Yozgat’a yapılan yatırımlar ve çeşitli ihtiyaçları hakkında görüşlerini açıklayan Sedef, ‘’Ülkemizin ekonomisini canlandırmak için hükümetimiz ve ilgili kurumlarımız yoğun bir çaba içerisinde. Yaşanan piyasa hareketlerini hem ticaretten, hem de siyaseten fırsata çevirmek isteyenlerin varlığı bir gerçektir. Bunu Yüce Meclisimizde neredeyse her gün yapılan hamaset dolu konuşmalar, algı çalışmaları ve ticaretin içerisinde yaşanan haksız fiyat artışlarıyla tecrübe ediyoruz’’ dedi. Sedef, Cumhur İttifakının gayretleriyle, dünya genelinde yaşanan ekonomik bozulma, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik daralmayı, milletle el ele verip aşarak, 2023 hedefine doğru durmaksızın ilerlemeye devam edeceklerini aktardı. ‘’Bozkır’ın ortasında güzel şehrim Yozgat’’ diyerek, konuşmasını sürdüren Sedef, ‘’İlimizin ekonomisi başta tarım ve hayvancılığa bağlı şekillenmektedir. Tarım sektöründe girdi maliyetleri çiftçimizi zorlamaktadır. Kimyevi gübre üretiminde hammadde noktasında dışa bağımlı olmamızdan dolayı gübre fiyatları dolara bağlı yükselişte. Yozgat çiftçisi bu yıl gübresiz ekim yapmak durumunda kaldı. Sertifikalı tohumların pahalı olması, akaryakıtta yaşanan yükseliş, çiftçimizi naçar bıraktı. Tarım Bakanlığımız tarafından verilen desteklerle günü kurtarmaya çalışıyorlar’’ diye konuştu. Çiftçilerin verilen desteklerden daha çok girdi maliyetlerinin bir şekilde düşürülmesini beklediğinin altını çizen Sedef, ‘’Gözleri kulakları Yüce Meclisimizde. Üreticilerimiz kapasite geliştirerek yeni istihdam oluşturmak ve ilimizdeki tarım ve hayvancılıkta teknoloji ağırlıklı üretimle maliyetleri düşürüp, oradan da rekabet avantajı sağlamak istiyor. Yozgat’ın gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunmak için sektörler arasında işbirliğinin gelişmesi, şehirdeki imalatçıların ürünlerinin tanıtılması ve fuarlar üzerinden bir ekonomik hareketlilik sağlanması gerekir. Valilik, Belediye, Ticaret Sanayi Odası başta olmak üzere STK’ların katılımı ve destekleri çok önem arz ediyor. Buradan İş adamlarımıza sesleniyorum gelin Yozgat'a yatırım yapın, bizde işlerinizi kolaylaştırmak için elimizden geleni yapalım. Gelin bu toprakların kaderini elbirliğiyle değiştirelim. Kader, gurbete gitmek olmasın’’ dedi. Sedef, Yozgatlıların mecliste sesi olmak istediğini aktardı, Kadışehri halkının Yayla Mevkii Barajı yapımının gündeme alınmasını istediklerini bildirdi. Sedef, ‘’Tüm İlçelerimizde bulunan Maliye Bakanlığına bağlı kurumlarda ciddi personel eksiği var. 1-2 kişiyle hizmet vermeye çalışıyorlar. Acil personel desteğine ihtiyaçları var. Şoför esnafımız ÖTV’siz yeni araç almak için yasa bekliyor. Yozgat Merkez de kamyoncular kooperatifinde bulunan 100’e yakın şoför esnafımız TMO tarafından kurulan İç Anadolu Bölgesi Yozgat Başmüdürlüğü için teşekkürlerini sunarken Yozgat Merkez’de kapanan siloların tekrar açılmasını dört gözle bekliyorlar. Yeni silo demek başka şansı olmayan kamyoncu esnafımız için yeni iş kapısı demek. Kümbet ovasında ekimi yapılan meşhur kuru soğanımız tarlada kaldı. Maliyetinin altında bile satışını yapamıyorlar. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi hükümetimiz tarafından ürünlerinin alınmasını bekliyorlar. Birde Yozgatlı hemşerilerimiz Şehir Hastanesinde yaşanan doktor eksikliğinden mustarip. Hemşerilerimiz 475 yatak, 90 poliklinik ve 104 uzman doktor ile hizmet veren Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olması özelliğini taşıyan devasa yapı için hükümetimize teşekkürlerini sunuyor, Aynı zamanda pandemi hastanesi olarak hizmet veren kurumun doktor sayısının artırılmasını bekliyor. Hastanemizin Endokrin, Kadın Doğum, KBB, Nefroloji, Tıbbi Onkoloji ve Yoğun bakım uzmanlarına acil ihtiyacı var; diyor’’ ifadelerini kullandı.