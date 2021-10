Çiftçi üretimden kaçıyor!

DSP Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, ekonominin her geçen gün kötüye gitmesi nedeniyle çiftçinin üretim konusunda kararsızlığa düştüğünü ileri sürdü, esnaf ve dar gelirli kesimin ise kışı nasıl atlatacağını kara kara düşündüğünü söyledi. Uçar yaptığı yazılı açıklamada, ülke ekonomisinin yangın yerine döndüğünü vurgu yaparak, ‘’Saray iktidarı ise izlemekten başka bir adım atmıyor. Son bir hafta içerisinde Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 4’ü aştı. Geçen hafta 8,91 seviyelerinde haftaya başlayan dolar kurunun bir kuruşluk artışı bile ücretleri eritiyor. 2 bin 285 lira olan asgari ücret bu bir haftada dolar karşısında 14 dolar eridi. Bir haftalık kaybın TL karşılığı ise 130 liradan fazla. Yarın sabah neye uyanacağımız konusunda hiç birimizin fikri yok’’ dedi. Uçar, geçtiğimiz hafta alınan faiz indirme kararıyla yükselen dolar kuru nedeniyle girdi maliyetlerinin iyice artması nedeniyle çiftçi tarlasını ekip ekmeme konusunda kararsız kaldığının altını çizdi, dövizdeki artışın dışarıdan temin edilen gübre, mazot ve tarım ilacı maliyetlerini yükselttiğini, devlet desteklerinin yetersiz kaldığını bildirdi. Uçar, ‘’Çiftçinin kafası çok karışık. Çiftçi, ‘Ürünümü sattığımda karşılığını alabilecek miyim? Yüksek girdi fiyatlarıyla rekabet edebilir miyim' diye düşünüp ya tarlasını kiraya veriyor veya boş bırakıyor. Türkiye, hammaddeler açısından dışa bağımlı. Yani gübre, mazot, tarım ilacı gibi birçok girdiyi dışarıdan temin ediyor. Bu nedenle dövizdeki her artış, bu girdi fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. İkincisi ise birçok ürünü ithal ettiğimiz için yine dövizdeki artış bunların fiyatlarının artmasına neden oluyor. Örneğin buğday ithalatında son haziran ayından bu yana beş ihale yapıldı. Bakıldığı zaman buğday, ton başına 310-320 dolara geldi. Dolardaki her artış, ithal ettiğimiz buğdayın fiyatını da artırıyor. 2021 destekleri 2022 bütçesinden ödenecek ama çiftçi şu an hazırlık yapıyor. Buğday, arpa, nohut, mercimek gibi ürünlerin ekimini yapacak. Destekleri bilmiyor. Destekleri bilse ona göre ürün tercihinde bulanacak, belki ona göre ekim yapıp yapmayacağına kadar verecek. Ancak daha 2021 destekleri açıklanmadı. Hâlbuki bu ürünler ekildi, hasat edildi, satıldı ama henüz ortada açıklanmış bir destek yok’’ diye konuştu. DSP Yozgat İl Başkanı Uçar, başta doğalgaz olmak üzere, petrol, kömür ve genel olarak enerji fiyatlarının rekor seviyelere çıktığını, enerji büyük oranda ithal eden Türkiye için bu kışın oldukça zor geçeceğini aktardı. Uçar, ‘’Akaryakıtta belirlenen ÖTV limitlerinin sonuna gelinmesiyle zamlar artık pompaya yansıyor. Son zamlarla birlikte motorinin fiyatı benzinin fiyatını da geçmiş oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında iflas eden esnaf sayısı 71 bin 344. Kısıtlamalarının sona erdiği Temmuz ayından bu yana da iflaslar yüzde 63 oranında arttı. Esnaf kepenk indirmeye devam ediyor. Kimi esnaf da çareyi kapanmaktansa dükkanını küçültmekte buldu. Esnaf kışı nasıl atlatacağını düşünüyor’’ ifadelerini kullandı.