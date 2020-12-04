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Çiftçi sayımız azalıyor

DEMOKRATİK Sol Parti Yozgat İl Başkanı Nevzat Uçar, çiftçilerin borç batağında olmasından dolayı çiftçi sayının her geçen gün biraz daha azaldığını söyledi.

04 Aralık 2020 Cuma 00:28
Çiftçi sayımız azalıyor

 Uçar, yaptığı yazılı açıklamada Çiftçiyi topraktan uzaklaştıran, tarımsal üretimimizi düşüren nedenlerin başında çiftçilerimize dert olan borçların ve ipoteklerin geldiğini dile getirdi. Kendi kendine yeten bir tarım ve hayvancılık sektörünün geçtiğimiz yıllarda olduğunu belirten Uçar, Tarımda kendi kendine yeten ve ihracat yaparak para kazanan bir ülkeden domates, salatalık bulup yiyemeyen bir ülke haline geldiklerini ifade etti. Kalkınmanın köyden başlaması gerektiğine vurgu yapan Uçar, Anadolu'nun yapısının bozulmamasını istedi. Bugün köylerde sadece yaşlı, emekli insanların yaşadığı yer haline gelmekten kurtarılması gerektiğine de vurgu yapan Uçar, sağlık ocaklarının ve okullar yeniden açılmasını, taşımalı eğitimden vazgeçilmesi gerektiğini anlattı. 
KALKINMA YERELDEN VE 
KÖYDEN BAŞLAMALI
Kalkınmanın yerelden ve köyden başladığının altını çizen Uçar, ‘’Bu bir kanun ve kuraldır. İnsanları doğduğu yerde istihdam etmezseniz, büyük şehirlere yığılmalar olur, nüfus patlamaları ve işsizlik alır başını gider. Dünya tarımda aile çiftçiliğine yönelirken, biz köyleri mahallelere dönüştürerek köylülüğü, ekip biçmeyi, yerinde istihdamı terk ediyoruz.  Yıllardan beri bu ülkede tarım adına hiçbir iyileşme göremiyoruz. Gübre, ilaç, elektrik, su ve mazotun fiyatları katlandı gitti. Çiftçinin ürettiği ürün fiyatları ise hep yerinde saydı ve saymaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hükümet, ‘Bir karış toprak boş kalmasın, Ürününüz tarlada, serada, etiniz, sütünüz elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alırız’ demişti. Hiçbir şekilde destek almadan bu sözlere güvenip borç edinip, emek harcayıp, ter döküp üretim yapan çiftçi bugün yüzüstü kalmış durumdadır. Çiftçi üretmek için her yıl biraz daha borçlanıyor. Çiftçimizin bugün bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve piyasaya olan borçları toplandığında 160 milyar liranın üstünde borcu var. Son 10 yılda kartopu büyüklüğünde olan borç, bugün çığ oldu ve çiftçiyi eziyor. Kamu alacakları ile ilgili getirilen düzenlemelerde, birçok kesimin borçları yapılandırıldı. Söz verdikleri halde çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifleri borçları yapılandırılmadı. Bugün Tarım Kredi Kooperatifi, borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin ekipmanlarını, traktörlerini haczediyor. Yasaya göre tarım ekipmanı haczedilemez ama Tarım Kredi Kooperatifleri birçok ilde çiftçilerin traktörlerini ve ekipmanlarını haczetti. Çiftçi bugün borç yükü altında ve haciz kıskacında’’ dedi.

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Çiftçi Sayımız Azalıyor
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