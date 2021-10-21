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Çiftçi isyan etti

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde soğan üreticileri ile görüştü.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:05
Çiftçi isyan etti

Soğan üreticileri milletvekillerini görünce, derdini anlatmaya başladı. Çiftçi, ‘’Yozgat Aydıncık’ta Kümbet Ovası’nda soğan yetiştiricisiyim. Soğanın bana maliyeti 80 kuruş olup, şimdi soğanı hiç alan olmadığından tarlada bıraktım. Devlet bunu görsün. AK Parti’ye de kaç defa oy verdim. Gelip bunu iktidarın sayın milletvekillerinin görmesini istiyorum. Bu halimizi gelsinler de görsünler. Satılmıyor bu soğanlar, bunları ne yapacağız? Biz battık, bize bir çare yok mu?’’ diye konuştu. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da, ‘’Dağ taş soğan dolu 4 bin 220 dekar alanda soğan ekimi yapılmış. Üretici soğanı kesmiş, çuvallamış maalesef tarlada bekletiyor. Niye? Alıcı yok. Üretici 80 kuruşa mal ettiği soğanı 40 kuruşa satamıyor, 20 kuruş veren yok. Altın değerindeki soğanımız tarlada çürümeye terk edilmiş. Üretici çaresizlik içinde ülkeyi yönetenlerin bu sorunu görmesini ve çözüm üretmesini bekliyor’’ ifadelerini kullandı.

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