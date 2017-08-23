Çiftçi güven tazeledi

BBP Merkez İlçe Başkanlığı olağan kurultayını gerçekleştirdi. Yozgat Alperen Ocakları’nda gerçekleşen kurultaya BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz, Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak ve partililer katıldı.

BBP Merkez İlçe Başkanı Osman Çiftçi, görev süresi boyunca nizamı alem sancağını Yozgat’ta Alperenlerle birlikte dalgalandırmaya çalıştıklarını belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinden giden Alperen yiğitler sayesinde, Yozgat’ta Allah davası olan BBP’nin ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun davasını geniş kitlelere aktarmak için çalıştıklarını ve her seçim döneminde Yozgat’ta seçimlere katılarak yarıştıklarını ifade eden Osman Çiftçi, “Yine aynı şevk ve heyecan ile Alperen kardeşlerimizle çalışacağız ve bu davayı Yozgat’ta yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

“İRADE MİLLETİNDİR”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler’de Merkez İlçe Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, BBP olarak millet iradesi üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını belirtti.

BBP’nin siyaset ve mücadelesinde ülkenin ve milletin geleceğinin ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şenliler,

“Siyasetimiz ve bütün mücadelemiz Ülkemiz ve milletimizin geleceği, insanımızın mutluluğu, devletimizin ebed müddet var olması içindir. Biz her zaman hakkın ve doğrunun yanında yer aldık. Ülkemizin ve coğrafyamızın içinde bulunduğu durum çok ağırlaşmakta ve etrafımızda ateş çemberi örülmek istenmektedir” şeklinde konuştu.

BBP lideri Şenliler, Merkez İlçe Başkanlığı görevine yeniden seçilen Osman Çiftçi’yi de tebrik ederek görevinde başarı diledi.

