Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95057
ALTIN
192.863
DOLAR
4.7244
STERLİN
6.2679
EURO
5.4834

CHP’ye Akdağ ilgisi

CHP’li milletvekili adayları seçim ziyaretleri kapsamında Akdağmadeni ilçesine bağlı köylerde halk ile buluştu.

CHP’ye Akdağ ilgisi

CHP’li milletvekili adayları seçim ziyaretleri kapsamında Akdağmadeni ilçesine bağlı köylerde halk ile buluştu.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
109 Okunma
CHP’ye Akdağ ilgisi

CHP’nin Yozgat’ta üçüncü sıra milletvekili adayı Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
CHP’li adaylar Yazılıtaş, Hüyüklüalan ve Ardınçalan köyleriyle diğer köyleri ziyaret etti. Köylü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerde, CHP’li aday Şahin Bozdemir, CHP’nin iktidara gelmesiyle birlikte toplumsal barışın yeniden temin edileceğini, çiftçinin yeniden üretici pozisyonuna geçeceğini ve Yozgat’ın tarım alanında Türkiye’de lider bir vilayet olacağını söyledi.
CHP adayları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce için de destek istediler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Karargahlar konuşuyor: İYİ Parti
Karargahlar konuşuyor: İYİ Parti
AK PARTİ’NİN SEÇİM PERFORMANSI
AK PARTİ’NİN SEÇİM PERFORMANSI
MHP’nin kalesi tekrar ayağa kalktı
MHP’nin kalesi tekrar ayağa kalktı
Kenevir operasyonu
Kenevir operasyonu
Moral depoladı
Moral depoladı
İlçe turları sürdü
İlçe turları sürdü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim