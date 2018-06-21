CHP’ye Akdağ ilgisi

CHP’nin Yozgat’ta üçüncü sıra milletvekili adayı Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

CHP’li adaylar Yazılıtaş, Hüyüklüalan ve Ardınçalan köyleriyle diğer köyleri ziyaret etti. Köylü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaretlerde, CHP’li aday Şahin Bozdemir, CHP’nin iktidara gelmesiyle birlikte toplumsal barışın yeniden temin edileceğini, çiftçinin yeniden üretici pozisyonuna geçeceğini ve Yozgat’ın tarım alanında Türkiye’de lider bir vilayet olacağını söyledi.

CHP adayları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce için de destek istediler.