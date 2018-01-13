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CHP’nin OHAL tepkisi

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşarş, ülkemiz 18 aydan bu yana bir sivil darbe hükümetinin altında, OHAL rejimi ile yönetilmekte olduğunu ileri sürdü.

CHP’nin OHAL tepkisi

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşarş, ülkemiz 18 aydan bu yana bir sivil darbe hükümetinin altında, OHAL rejimi ile yönetilmekte olduğunu ileri sürdü.

13 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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CHP’nin OHAL tepkisi

Yaşar, ‘15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimi ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL, milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir karşı darbe halini almıştır’ dedi.
Yaşar, 12 Eylül askeri darbesinde bile görülmeyen hukuk dışılıklar, insan hakkı ihlalleri ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi konuların bugün Türkiye’nin normali haline getirilmek istendiğini kaydetti. Yaşar, yazılı açıklamasında, ‘Yüz binlere ulaşan ihraç ve tutuklamalar dalgası, darbecilerle uzaktan yakından ilgisi olmayan yurttaşları da içine katmış, yargısız infazlarla dikta rejiminin muhalifleri cezalandırma aracı olarak kullanılmış ve kullanılmaya da devam etmektedir. İktidar partisinin FETÖ ile el ele vatanseverlere kumpas kurduğu yıllarda, bu terör örgütü ile mücadele eden ve bu yüzden cezalandırılan gazeteciler, siyasiler ve akademisyenler gibi yurttaşlara, bugün FETÖ yaftası vurulmaya çalışılmaktadır. OHAL KHK’ları, toplumun üzerinde sallanan bir kılıç olarak, seslerini yükseltmek isteyen tüm kesimlere yönelik bir silah halini almıştır’ diye konuştu. 
Yaşar, toplumun tüm kesimlerini doğrudan etkileyen, iş dünyasından sivil topluma, emekçilerden yargıya, medyadan eğitime kadar, herkese dokunan OHAL’in bir kez daha uzatılmasının gündemde olduğunu hatırlattı. Yaşar, ‘CHP olarak bir çağrı yapıyoruz. 15 Ocak 2018 günü Ankara’da düzenlenecek OHAL Forumu ile sivil darbenin ülkemizde açtığı derin yarayı bir kez daha haykıracak ve tek adam rejimine karşı duran, demokrasiden yana tüm kesimlerin kendilerini ifade edeceği bir buluşmayı sağlayacağız’ ifadelerini kullandı.

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