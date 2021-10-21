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CHP’LiLER YOZGAT’I GEZDi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7 milletvekili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 4 Kasım 2021 Perşembe günü yapacağı ziyarette halkın sorunlarını içeren bilgileri toplamak amacıyla il merkezi ile birlikte ilçelerde de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:07
CHP’LiLER YOZGAT’I GEZDi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, beraberindeki diğer milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Yozgat'ta yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Kasım’da yapacağı Yozgat ziyaretinde Yozgat’ın sorunlarını gündeme taşıması için gerekli bilgiler toplandı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Karaman Milletvekili Atakan Ünver, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kayseri Milletvekili Çetin Arık'tan oluşan heyet STK’ları ziyaret edip, ilçeleri gezdi. Yozgat’taki ziyaretlerine Ticaret ve Sanayi Odası ila başlayıp, Oda Başkanı Sinan Çelik’in şehir dışında olması sebebiyle Başkan Vekili Uğur Tunçer’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Yozgat ticareti ve istihdam sorunları konuşuldu. Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret eden heyet, burada Dernek Başkanı Güneydoğu Gazisi Gökay Açıkgöz ile sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret eden Yozgat Milletvekili Ali Keven ve beraberindeki Milletvekili heyeti, Başkan Vekili ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşgun’dan esnafın yaşadığı sorunları ve taleplerini dinledi. Pandemi boyunca bütün esnafın ve özellikle kahveci esnafının sesi olduğunu söylediği Ali Keven’e teşekkür eden Coşgun, esnafın yaşadığı sıkıntıların devam ettiğini ifade etti. ESOB Başkanı Latif Altın’ın bir yakınının vefatından dolayı bulunamadığını öğrenen Yozgat Milletvekili Ali Keven ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz telefon ile arayarak Altın’a taziyelerde bulundu. Daha sonra Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne geçen heyeti burada Birlik Başkanı Hacı Selvi karşıladı. CHP heyetine Yozgat’ta hayvancılık sektörünü anlatan Selvi, süt fiyatı ve yem fiyatı arasındaki dengesizliğe dikkat çekti. Milletvekili Keven ise, ‘’Yem zamlanıyor, gübre zamlanıyor, ilaç zamlanıyor, saman zamlanıyor ama sütün fiyatı devamlı zamlanan maliyetleri kurtarmıyor. Üretenin desteklendiği, gerçek üreticinin teşvik edildiği, aile işletmelerinin korunduğu bir modeli inşallah hep birlikte oluşturacağız’’ diye konuştu. Yozgat tarımını konuşmak üzere Ziraat Odası’na geçen CHP heyeti, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ile çiftçilerin taleplerini ve çözüm önerilerini konuştu. Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Ahmet Duyar ile Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı ve kamyoncu esnafını da ziyaret eden Milletvekili Keven, beraberindeki heyetle birlikte kamyoncuların belge, akaryakıt ve vergi konularında yaşadıkları sorunları ve taleplerini aldı. Doktor kökenli Milletvekilleri Çetin Arık ve Metin İlhan ise, engelli rehabilitasyon merkezlerini ve derneklerini ziyaret ederek engelli vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Yoğun programları dahilinde Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği, müzisyenler, İYİ Parti ve DEVA Partisi İl Başkanlıklarını, Yozgat Barosunu ve Salı pazarını ziyaretle devam eden CHP Milletvekili heyeti, son olarak Mahalle ve Köy muhtarlarını ziyaret ederek 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Burada ziyaretlerini tamamlayan heyet, ilçe ziyaretlerine başladı.

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