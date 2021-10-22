Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1455.42
ALTIN
545.29
DOLAR
9.5120
STERLİN
13.1904
EURO
11.1025

CHP’liler Yerköy'de

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

22 Ekim 2021 Cuma 00:04
CHP’liler Yerköy'de

 Ayanoğlu Mahallesi'nde bir kafede yapılan toplantıya, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar katıldı. Toplantıda konuşan Tokat Milletvekili Durmaz, Yozgat'ın ilçelerinde ziyaretler yaparak sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşları, muhtarları ve üreticileri dinlediklerini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kasımda yapacağı Yozgat ziyareti öncesi bu tür ziyaretlerde bulunacaklarını aktaran Durmaz, belirlenen sorunları genel başkanlarına ileteceklerini ifade etti. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ise ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi. (aa)

Anahtar Kelimeler:
CHP’liler YerköydeYozgatIlerigazetesiCumaHaberChpYerköyMilletvekiliHeyetStkMuhtarlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’LiLER YOZGAT’I GEZDi
CHP’LiLER YOZGAT’I GEZDi
Çiftçi isyan etti
Çiftçi isyan etti
CHP, YOZGAT’I KONUŞACAK
CHP, YOZGAT’I KONUŞACAK
Sigortalı çiftçi sayısı düştü
Sigortalı çiftçi sayısı düştü
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na tepki
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na tepki
BBP’de kongre heyecanı
BBP’de kongre heyecanı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim