Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1409
ALTIN
451.064
DOLAR
8.0955
STERLİN
11.1383
EURO
9.6942

CHP’liler Boğazlıyan’da ağaçlandırma yaptı

BOĞAZLIYAN ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı öncülüğünde belirlenen köyler ve alanlarda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:57
CHP’liler Boğazlıyan’da ağaçlandırma yaptı

CHP İlçe örgütü tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında hazırlanan projeler hayata geçirilmemeye başlandı. Bu kapsamda, 300 kök Mabet süs bitkisinin ekimi yapıldı. Dikimler, Uzunlu Beldesi ve Boğazlıyan Garipler Mezarlığı ile birlikte Güveçli, Çalapverdi köylerinde gerçekleştirildi. CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, ‘’Bu proje kapsamında kimsesizler mezarlarına yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen başkan yardımcılarımız ve yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
CHP’liler Boğazlıyan’da Ağaçlandırma Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partiden eski İl Başkanlarına teşekkür plaketi
AK Partiden eski İl Başkanlarına teşekkür plaketi
AK Parti'de Görev değişimi
AK Parti'de Görev değişimi
Sedef, grup yönetiminde
Sedef, grup yönetiminde
KADEM, kadının yanında
KADEM, kadının yanında
DiYARBAKIR ANNELERiNE DESTEK
DiYARBAKIR ANNELERiNE DESTEK
Sorunların takipçisiyiz
Sorunların takipçisiyiz
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim