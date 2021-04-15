CHP’liler Boğazlıyan’da ağaçlandırma yaptı

CHP İlçe örgütü tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında hazırlanan projeler hayata geçirilmemeye başlandı. Bu kapsamda, 300 kök Mabet süs bitkisinin ekimi yapıldı. Dikimler, Uzunlu Beldesi ve Boğazlıyan Garipler Mezarlığı ile birlikte Güveçli, Çalapverdi köylerinde gerçekleştirildi. CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, ‘’Bu proje kapsamında kimsesizler mezarlarına yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen başkan yardımcılarımız ve yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.