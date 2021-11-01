CHP’liler bilgilendirdi

Kılıçdaroğlu, Çarşamba günü yapacağı ziyarette halkın sorunlarını içeren bilgileri toplamak amacıyla il merkezi ile birlikte ilçelerde de çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP heyeti elde ettikleri notlardan oluşan raporu Kılıçdaroğlu’a sundu. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, beraberindeki diğer milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Yozgat'ta yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı Yozgat ziyaretinde Yozgat’ın sorunlarını gündeme taşıması için gerekli bilgiler toplandı. Milletvekili Keven, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Karaman Milletvekili Atakan Ünver, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kayseri Milletvekili Çetin Arık'tan oluşan heyet ile birlikte ziyaret ettiklerini Kılıçdaroğlu’na Yozgat’ta yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler de sundu.