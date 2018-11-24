CHP’liler Ankara’da toplandı

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat Milletvekili Ali Keven ve teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, seçim çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. CHP, yurt genelinde 11 bölgede gerçekleştireceği bölge toplantılarının üçüncüsünü Ankara'da düzenledi. Toplantıya, İç Anadolu Bölgesi'nden il ve ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.