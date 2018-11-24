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CHP’liler Ankara’da toplandı

CHP Yozgat İl Örgütü, belediye başkanı ve meclis üyeleriyle birlikte Ankara'da düzenlenen İç Anadolu Bölgesi yerel yönetim çalıştayına katıldı.

CHP’liler Ankara’da toplandı

CHP Yozgat İl Örgütü, belediye başkanı ve meclis üyeleriyle birlikte Ankara'da düzenlenen İç Anadolu Bölgesi yerel yönetim çalıştayına katıldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:37
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CHP’liler Ankara’da toplandı

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat Milletvekili Ali Keven ve teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, seçim çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. CHP, yurt genelinde 11 bölgede gerçekleştireceği bölge toplantılarının üçüncüsünü Ankara'da düzenledi. Toplantıya, İç Anadolu Bölgesi'nden il ve ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Anahtar Kelimeler:
CHP’liler Ankara’da Toplandı
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