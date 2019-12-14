Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110477
ALTIN
275.763
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7509
EURO
6.4759

CHP’li kadınlar çıkarma yaptı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Yozgat il ve ilçe teşkilatlarında görevli kadınlarla birlikte Yenifakılı ilçesine adeta çıkartma yaptı.

CHP’li kadınlar çıkarma yaptı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Yozgat il ve ilçe teşkilatlarında görevli kadınlarla birlikte Yenifakılı ilçesine adeta çıkartma yaptı.

14 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
CHP’li kadınlar çıkarma yaptı

Yenifakılı ilçesinde üretici kadınlarla bir araya gelen Köse, CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Nimet Güler önderliğinde üretime başlayan 7 kadının çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlerleyen süreçlerde kooperatifleşmeyi isteyen üretici kadınlar, üretim ve pazarlama esnasında yaşadıklarını anlattı. Kırsaldaki dar gelirli kadınları üretime katacak, güçlendirecek, bulunduğu bölgenin ürünlerini en güzel tanıtacak olan kooperatifleşme konusunda kadınlara destek sözü veren Fatma Köse, Yenifakılı Ziraat Odası’nı da ziyaret etti. Çiftçilerin yaşadığı sorunlara dair bilgi alışverişinde bulunan Köse, ‘’Görüyoruz ki mevcut iktidar tarımı bitirdi. Köylüyü yok etti. Çiftçiyi aradan çıkarttı. Cennet vatanı kuruttu, çoraklaştırdı. El attıkları yer, bastıkları topraklar kurudu. Böyle bir ülkede tarımı, hayvancılığı bitirebilmek ancak toplumu kendine köle yapmak isteyenler başarılabilirdi!’’ dedi. İYİ Parti Yenifakılı İlçe Başkanlığını ile Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı da makamında ziyaret eden Köse, Yenifakılı ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde de sorun dinledi.  Köse, ‘’Burada çiftçiler ürününü zararına satıyor, elinde bir şey kalmıyor. Emek ve üretim perişan, piyasa elinde parası olanın kontrolünde. Devlet ise sadece seyretmekle görevli. Oysaki devlet köylüye alım garantisi vermelidir ve ürün fiyatlarını köylünün oluşturduğu kooperatifler belirlemelidir. Tarım üretiminde -elektrik, gübre, mazot, tohum- vergi tamamen kaldırılmalıdır. Çiftçinin kendisi, ürünü ve tarlası her türlü felakete karşı, ücretsiz olarak, sigortalanmalıdır. Çiftçi asla mağdur olmamalı, üretmeli, desteklenmeli, kar etmeli, böylece geleceğe güvenle bakabilmelidir. Çiftçi asla kurtlar sofrasında kurban edilmemelidir’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
CHP’li Kadınlar çıkarma Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keven, tepki gösterdi
Keven, tepki gösterdi
CHP’li Kadınlar toplandı
CHP’li Kadınlar toplandı
Bektaş, yeniden aday
Bektaş, yeniden aday
Zaman ve sabır gerektirir
Zaman ve sabır gerektirir
Vatandaş ile dünyaları ayrı
Vatandaş ile dünyaları ayrı
Çandır’da seçim
Çandır’da seçim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim