CHP’li kadınlar çıkarma yaptı

Yenifakılı ilçesinde üretici kadınlarla bir araya gelen Köse, CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Nimet Güler önderliğinde üretime başlayan 7 kadının çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlerleyen süreçlerde kooperatifleşmeyi isteyen üretici kadınlar, üretim ve pazarlama esnasında yaşadıklarını anlattı. Kırsaldaki dar gelirli kadınları üretime katacak, güçlendirecek, bulunduğu bölgenin ürünlerini en güzel tanıtacak olan kooperatifleşme konusunda kadınlara destek sözü veren Fatma Köse, Yenifakılı Ziraat Odası’nı da ziyaret etti. Çiftçilerin yaşadığı sorunlara dair bilgi alışverişinde bulunan Köse, ‘’Görüyoruz ki mevcut iktidar tarımı bitirdi. Köylüyü yok etti. Çiftçiyi aradan çıkarttı. Cennet vatanı kuruttu, çoraklaştırdı. El attıkları yer, bastıkları topraklar kurudu. Böyle bir ülkede tarımı, hayvancılığı bitirebilmek ancak toplumu kendine köle yapmak isteyenler başarılabilirdi!’’ dedi. İYİ Parti Yenifakılı İlçe Başkanlığını ile Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın’ı da makamında ziyaret eden Köse, Yenifakılı ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde de sorun dinledi. Köse, ‘’Burada çiftçiler ürününü zararına satıyor, elinde bir şey kalmıyor. Emek ve üretim perişan, piyasa elinde parası olanın kontrolünde. Devlet ise sadece seyretmekle görevli. Oysaki devlet köylüye alım garantisi vermelidir ve ürün fiyatlarını köylünün oluşturduğu kooperatifler belirlemelidir. Tarım üretiminde -elektrik, gübre, mazot, tohum- vergi tamamen kaldırılmalıdır. Çiftçinin kendisi, ürünü ve tarlası her türlü felakete karşı, ücretsiz olarak, sigortalanmalıdır. Çiftçi asla mağdur olmamalı, üretmeli, desteklenmeli, kar etmeli, böylece geleceğe güvenle bakabilmelidir. Çiftçi asla kurtlar sofrasında kurban edilmemelidir’’ diye konuştu.