CHP’li gençler istişare yaptı

CHP Yozgat Gençlik Kolları Bozok Üniversitesi Komisyonu üyesi gençler, kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Birlikte sabah kahvaltısı yapan gençler, daha sonra il başkanlığına geçerek istişare toplantısı düzenledi.

CHP Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk, yapılan istişare toplantısında kurucu iradeye karşı sorumlulukların ve 2019’a dair fikirlerin masaya yatırıldığını ve istişare edildiğini söyledi.

