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CHP’li gençler istişare yaptı

CHP Yozgat Gençlik Kolları mensupları kahvaltı etkinliğinde bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

CHP’li gençler istişare yaptı

CHP Yozgat Gençlik Kolları mensupları kahvaltı etkinliğinde bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

06 Mart 2018 Salı 07:00
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CHP’li gençler istişare yaptı

CHP Yozgat Gençlik Kolları Bozok Üniversitesi Komisyonu üyesi gençler, kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.
Birlikte sabah kahvaltısı yapan gençler, daha sonra il başkanlığına geçerek istişare toplantısı düzenledi.
CHP Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk, yapılan istişare toplantısında kurucu iradeye karşı sorumlulukların ve 2019’a dair fikirlerin masaya yatırıldığını ve istişare edildiğini söyledi.

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