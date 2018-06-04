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CHP’li adaylar açılış yaptı

CHP Yozgat Milletvekili adayları Ali Keven, Nadir Ünal, Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir, seçim çalışmaları kapsamında Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerini ziyaret etti.

CHP’li adaylar açılış yaptı

CHP Yozgat Milletvekili adayları Ali Keven, Nadir Ünal, Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir, seçim çalışmaları kapsamında Boğazlıyan ve Yenifakılı ilçelerini ziyaret etti.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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CHP’li adaylar açılış yaptı

CHP adayları Boğazlıyan ilçesinde seçim bürosunun açılışına katılıp, ilçe teşkilatında partililerle istişarelerde bulundu. Adaylar, Boğazlıyan esnafını ziyaret etti,  24 Haziran’da yapılacak olan 27. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hem kendilerine hem de partilerine destek istedi. Adayların Boğazlıyan’daki esnaf ziyaretinde CHP Boğazlıyan İl Başkanı Abdullah Yaşar, il yönetimi, Boğazlıyan İlçe Başkan vekili Ahmet Karaoğlu ve yönetimi, kadın ve gençlik kolları eşlik etti. Adaylar daha sonra Yenifakılı ilçesini ziyaret ederek, esnafı dolaştı. CHP Yozgat Milletvekili adayı Ali Keven, Yenifakılı ilçesinde esnafın işyerlerini kapatıp, göç ettiklerini belirterek, ‘’Bir sokakta bulunan işyerlerinin tamamı boşaltılmış. Bu Yozgat’taki göçün fotoğrafıdır. Her fırsatta bu göç sorununu gündeme taşıyoruz. Çözüm önerilerimizi sıralıyoruz. Üretim olmadan kalkınma olmaz diyoruz. Üretimden, emekten yana bir tavır sergiliyoruz’’ dedi.

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