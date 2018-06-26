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CHP’den ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili seçilen Ali Keven, seçimlerde ittifak kurdukları İYİ Parti ve Saadet Partisi’ni ziyaret ederek teşekkür etti.

CHP’den ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili seçilen Ali Keven, seçimlerde ittifak kurdukları İYİ Parti ve Saadet Partisi’ni ziyaret ederek teşekkür etti.

26 Haziran 2018 Salı 07:00
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CHP’den ziyaret

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, dün CHP heyeti ittifak yaptığı İYİ Parti ve Saadet Partisi’ni ziyaret etti. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, beraberinde İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partinin diğer adayları Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir ile birlikte İYİ Parti ve Saadet Partisi İl Başkanlıklarını ziyaret ederek, her iki partinin yönetici ve mensuplarına teşekkür ettiler.

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