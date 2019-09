CHP’DEN YAKIN TAKiP

Bu kapsamda CHP Yozgat milletvekili Ali Keven ile birlikte İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız Yozgat’a geldi. CHP Yozgat İl Binasında partililerle bir araya gelip, basın açıklamasında bulunan milletvekilleri daha sonra Köy Muhtarları Derneği, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Mahalle Muhtarları Derneği, Şehit Aileleri Derneği, Damızlık ve Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret ederek, Yozgat’ın talepleri, sorunları, çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulundular. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat’ın sorunlarının, sıkıntılarının sahada vatandaşla irtibat kurarak, görüşerek tespit ettiklerini, çözümü için gerekli çalışmaları yürüttüklerini vurgulayarak, Milletvekillerinin de bu amaçla Yozgat’a geldiklerini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de, parti grubu tarafından Yozgat’ta çalışmak üzere görevlendirdiklerini hatırlatarak, Yozgat’ın kanaat önderleri, meslek odaları ve halk ile görüşüp, taleplerini alacaklarını kaydetti. Emre, Yozgat’tan uzun yıllar sonra CHP bir milletvekili çıkardıklarını da hatırlatarak, ‘’Bu bizim açımızdan yeterli bir oran değil, Yozgat’ta oyumuzu artırmak istiyoruz. Özellikle son yerel seçim gösterdi ki partimize ciddi bir yöneliş var. Bütün önemli büyükşehirlerde yerel seçimlerde seçim zaferi yaşadık. Bizim temel amacımız almış olduğumuz belediyelerde vaatlerimizi gerçekleştirmek, Türkiye’nin özlemini duyduğu, aradığı yönetim şekliyle, demokrasi içerisinde, herkesin kendini paydaşı olarak hissedeceği halkımızla birlikte kazandığımız belediyeleri yönetmektir. Genel başkanımız önümüzdeki günlerde Yozgat’ı ziyaret edecekler. Yozgat’taki güçlü ve zayıf yönlerimizi, neden oy alamadığımızı genel başkanımıza raporlayacağız. Yozgat’ı gelmeden evvel bazı tespitler yaptım. Hepimizin ortak gözlemlediği nokta şu uzun yıllar AKP birinci parti olarak desteklemiş, ancak gerekli ilgiyi de görmemiş Yozgat. Dolayısıyla Yozgatlılar neyi önemser, neyi isterler bunlara cevap alacağız. Yozgat, CHP’nin iktidar yürüyüşünde önemli bir mihenk taşıdır’’ dedi.

İŞSİZLİK HER YERDE

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da, Yozgat’ta en büyük sorunun işsizlik olduğunu vurgu yaparak, ‘’Üzülerek söylüyorum, Türkiye’nin her yeri öyle, sadece Yozgat değil. Bu iktidar maalesef yanlış siyasetten dolayı çiftçiyi, üreticiyi bitirmiştir. Her tarafta işsizlik çok fazla. AK Parti bütün miraslarımızı, bütün fabrikalarımızı, her şeyi satarak hovardaca harcadılar ve bu duruma düştük. Yozgat göç veriyorsa bunun tek sorumlusu bu iktidardır. Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarına CHP olarak sahip çıkıyoruz, mecliste tüm sorunları gündeme getireceğiz. Yozgat’ın tüm sorunlarını iktidarımızda kısa sürede çözeceğiz’’ diye konuştu.

GÖÇ VERDİK

Yozgat Milletvekili Ali Keven da, Yozgat Nüfusunun 2002 yılında 600 binlerden iken, bugün 400 binlere düştüğünü belirterek, ‘’İlimizde istihdama yönelik hiçbir yatırım yapılmamıştır. 17 yılda tarım ve hayvancılığa sahip Yozgat, tarım ve hayvancılığa dayalı ihraç ettiğimiz hiçbir ürün yok. Üretmeyen, ürettiğini satamayan bir il haline geldik. Yozgat, merkezi iktidar tarafından ciddi şekilde temsil edildi. Bakanları oldu, parlamentoda vekilleri oldu, meclis başkanı oldu ama Yozgat’ın geldiği nokta maalesef budur. Yozgatlının oylarını hep kendi ceplerinde gördüler. Şöyle bir anlayış vardı ‘biz hizmet versek de vermesek de, Yozgatlı bize oyunu verir’ anlayışı vardır. Dedikleri de doğruydu. Yozgat seçmeni hep öyle yaptı. Lakin son seçimde Yozgat seçmeni çok ciddi bir karar verdi, iki iktidardan, iki muhalefetten vekil çıkardı. Yozgat insanı artık korku duvarlarını yıkmak zorundadır. Başka çare yoktur’’ dedi.

Keven, Yozgat ile ilgili 28 tane soru önergesi ve kanun teklifleri verdiğini de hatırlattı. Keven, ‘’Gençlik ve Spor Bakanı’na çamlığa kamp ve eğitim merkezi yapılması önergesi verdim, Çekerek Barajının su sporlarına açılmasıyla ilgili önerge verdim, kültür turizm bakanına termal turizmiyle ilgili önerge verdim, bunlarla ilgili cevaplar alamadım maalesef. Sadece iki tanesine cevap alabildik. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanların Milletvekillerine karşı hiçbir sorumluluğu yok bundan dolayı bizlere cevap vermiyorlar. Zaten bu sayın bakanları mecliste de göremiyorsunuz. Sistemin getirdiği sıkıntılar bunlar. Köylümüz sel ve afet yaşadı, biz o bölgelerin afet bölgesi olmasını istedik ama bu anlamda da tarım bakanından cevap alamadık. Ben Yozgat ile ilgili politikalara ağırlık veriyorum. Benim görevim budur’’ ifadelerini kullandı.