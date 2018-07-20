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CHP’den yakın takip

CHP’nin Orta Anadolu illerinden seçilen milletvekilleri, bölge illerinin sorunlarını belirleyip, çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla bir ‘Orta Anadolu Çalışma Grubu’ oluşturdu.

CHP’den yakın takip

CHP’nin Orta Anadolu illerinden seçilen milletvekilleri, bölge illerinin sorunlarını belirleyip, çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla bir ‘Orta Anadolu Çalışma Grubu’ oluşturdu.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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CHP’den yakın takip

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in başkanlığında oluşturulan Çalışma Grubu’nda, uzun yıllar sonra CHP’den ilk kez milletvekili çıkaran Yozgat, Osmaniye, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Karaman ve Kastamonu illerinin milletvekilleri yer aldı. Yıllardır ihmal edilen Orta Anadolu illerinin sesinin artık daha gür çıkacağı kaydedildi. 16 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin Orta Anadolu illerindeki karnesinin çok kötü olduğunu vurgulayan Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘’Fabrikaların kapandığı, insanlarımızın göç ettiği, tarım ve hayvancılığa kadar pek çok sorunla boğuşan Orta Anadolu illerinin ihmal edilmemesi için çaba göstereceğiz’’ dedi. 
Keven, bu ihmalkarlığa Yozgat’ın en iyi örnek olduğuna vurgu yaparak, iki başbakan yardımcısı çıkmasına rağmen, Yozgat’ta iş yerlerinin kapandığını, insanların göç ettiğini, ekilen tarım arazilerinin küçüldüğünü, buğday, nohudun para etmediğini, mazot, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinin kat be kat arttığını kaydetti. Keven, Çalışma Grubu aracılığıyla Yozgat’ın sorunlarını ülke gündemine taşıyacağını sözlerine ekledi. 
 

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