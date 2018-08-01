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CHP’den ‘teşekkür’ ziyareti

CHP Yozgat İl yönetimi, Milletvekili Ali Keven ile birlikte ‘teşekkür’ ziyaretinde bulundu.

CHP’den ‘teşekkür’ ziyareti

CHP Yozgat İl yönetimi, Milletvekili Ali Keven ile birlikte ‘teşekkür’ ziyaretinde bulundu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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CHP’den ‘teşekkür’ ziyareti

Milletvekili Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Fuat Köksal’ı makamlarında ziyaret etti. Keven, Avcılar Kulübü ile Muhtarlar derneğini de ziyaret ettikten sonra gazetemiz bürosuna da ziyarette bulundu. CHP heyeti, Yozgat’tan farklı partilerden de milletvekilinin mecliste olmasının, sorunların gündeme getirilip, takip edilerek çözümlenmesi açısından önemli olduğuna dikkat çektiler. Milletvekili Keven, ‘’18 bin öğrencisi olan bu güzel üniversiteye emeği geçen rektörümüze ve herkese teşekkür ediyorum" dedi, üniversite hakkında bilgi aldı. Milletvekili Keven, Yozgat’ın menfaatine olan her konuda, il yönetimi ve diğer partilere mensup milletvekilleriyle işbirliği içinde olacaklarını vurguladı. Milletvekili Keven, Yozgat’ın aleyhine olan konularda ise muhalefet olarak üzerlerine düşen sorumluluğu da yerine getireceklerinin mesajını verdi.
 

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