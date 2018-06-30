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CHP’den sert tepki

CHP Yozgat İl Örgütü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP ve şehit cenazeleriyle ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. 

CHP’den sert tepki

CHP Yozgat İl Örgütü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP ve şehit cenazeleriyle ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. 

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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CHP’den sert tepki

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, beraberinde CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve bir grup partili ile Cumhuriyet Alanı’nda basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Abdullah Yaşar, Süleyman Soylu’nun “Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim” sözlerini hatırlattı. İl Başkanı Yaşar, “Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır” dedi.

Şehit arasında ayrın yapan anlayışın, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölme peşinde olduğunu iddia eden Yaşar, “Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır” şeklinde konuştu.

Abdullah Yaşar, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sorular da sorarak, “ “Sayın Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yazmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklentisi oluştuğu şu dönemdi, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir” ifadelerini kullandı..

CHP İl Başkanı  Abdullah Yaşar, “Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur” diye konuşarak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır.”

Yapılan açıklamanın ardından bazı vatandaşlar Cumhuriyet Alanı’nda Ali Keven’i tebrik etti ve grup sessizce dağıldı.

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