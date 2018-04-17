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CHP’den OHAL eylemi

CHP Yozgat İl Örgütü Olağanüstü Hal uygulamasını protesto etmek için Cumhuriyet Alanı’nda oturma eylemi gerçekleştirdi.

CHP’den OHAL eylemi

CHP Yozgat İl Örgütü Olağanüstü Hal uygulamasını protesto etmek için Cumhuriyet Alanı’nda oturma eylemi gerçekleştirdi.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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CHP’den OHAL eylemi

CHP Yozgat İl Örgütü tarafından Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen oturma eylemine CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da katıldı.
CHP’liler ‘OHAL değil, demokrasi istiyoruz’ sloganıyla Cumhuriyet Alanı’nda 30 dakikalık oturma eylemi gerçekleşti. Cumhuriyet Alanı’nda basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, OHAL altında gidilen referandumun meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkeye dayattığını savunarak “Sivil darbe ortamında evet demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, hayır demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır” dedi.
CHP İl Başkanı Yaşar, 21 aydır süren OHAL ile ülkede baskı rejiminin kurumsallaştığını, demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini aldığını vurgulayarak “OHAL rejimi insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir” diye konuştu.
CHP’li Yaşar, OHAL’in keyfiyete dönüştüğünü ve bir an evvel OHAL rejimine son verilmesi gerektiğini, sivil toplum örgütleri, sendika, meslek odaları ve birliklerine yönelik iktidar gücü ile açılan savaşın son bulmasını istediklerini sözlerine ekledi. Açıklamanın ardından yaklaşık 30 dakika Atatürk anıtı altında oturma eylemi gerçekleştiren CHP’liler dağılarak eylemlerini sonlandırdı.

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