CHP’den mitingli açılış

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve CHP Ankara Çankaya İlçe Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Boğazlıyan’daki seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.

Miting havasında gerçekleşen programda Milletvekilleri ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Boğazlıyan halkına hitap etti.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Boğazlıyan’ın yeniden Mustafa Kemal’in partisiyle kucaklaşacağını ve hak ettiği hizmetleri almaya başlayacağını belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise CHP olarak her zaman Yozgatlıların yanında olduklarını ifade ederek, Milletvekili Ali Keven ile birlikte Yozgatlılara her zaman kapısının açık olduğunu beyan etti.

CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise CHP’nin tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da belediyecilikte yeni bir çağ açacak isimlerle yola çıktığını aktardı.

Alper Taşdelen, her zaman Ali Ayık’ın yanında yer alarak, belediyecilik konusunda her zaman Boğazlıyan’ın yanında olduğunu bildirdi.

CHP Adayı Ali Ayık, halkçı bir belediyecilik yaparak, kimseyi ayırmadan ve dışlamadan, sadece belirli bir kesimin değil, tüm Boğazlıyan’ın belediye başkanı olacağının sözünü verdi.

Ali Ayık, hesap verebilen, şeffaf, halkın katılımcı olduğu bir belediye vaadinde de bulundu.

Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

