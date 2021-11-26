CHP’den ‘Kadın’ projesi

Boztepe, kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüp, şiddete uğradıklarına dikkat çeken Boztepe, ‘’Bizler, en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkmak için direniyoruz. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı, tek adamın kararıyla çıkılmasını asla kabul etmiyoruz! İlk seçimlerde kadın düşmanı zihniyeti sandığa gömeceğiz ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği gibi ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız’’ dedi. CHP Genel Merkezinde ‘Alo Şiddet’ hattının kurulduğunu kaydeden Şule Boztepe, ‘yaşam en temel haktır’ diyerek projeye ‘Yaşam Hak’ adının verildiğini, ‘444 82 85’ numaralı hattı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri vermeye devam edildiğini aktardı. Boztepe, CHP’nin iktidara geldiği günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelenin derhal başlatılacağını, kadına şiddet davaları için Özel Yetkili Mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacağını bildirdi. Boztepe, ‘’Aile destekleri sigortası hayata geçirilecek. 1971 yılından beri yasalaştırılmayan Aile Destekleri Sigortası ile ev kadınlarının sosyal güvence meselesini çözeceğiz. Kadım istihdamı artırılacak. ‘Ev kadınlarına iş, eve aş’ sağlayacağız. Çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olacağız. Eşinden boşanan kadınlara, Aile Destekleri Sigortası kapsamında kuracağımız Yeni Başlangıçlar Fonu ile taşınma ve ev kurma desteği vereceğiz. Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınlar, yeniden iş hayatına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından yararlanacaklardır. Kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet olacaktır’’ ifadelerini kullandı. •Rabia Şahin•