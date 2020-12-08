CHP’den helikopter tepkisi

Yaşar, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in oğlunun düğün törenine başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop olmak üzere, AK Partili milletvekilleri ve bazı siyasiler katıldığını, bunun da insani bir durum olduğunu hatırlattı. Yaşar, ‘’Düğüne katılan TBMM Başkanı Sn. Mustafa Şentop devletin helikopteri ile törene katılmıştır. Ankara Yozgat’a araba ile 2 saat mesafededir. Sn. Meclis Başkanı 2 saatlik yol için devletin helikopterini kullanmıştır. Aynı gün bir vatandaşımız Yozgat’ta bir binanın çatısına çıkarak açım, işsizim, evime ekmek götüremiyorum diyerek intihar girişiminde bulunmuştur’’ dedi. CHP İl Başkanı Yaşar, esnaf kirasını ödeyemezken, çiftçinin traktörü, tarlası icra yoluyla satılırken, işsizi, emeklisi yoksulluk içerisinde kıvranırken devletin imkanlarının bu kadar çarçur edilmesinin yanlış olduğuna dikkat çekti. Yaşar, ‘’Bu israfı aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Pandemi döneminde vatandaşa iban numarası göndererek para toplayan AKP iktidarı, bir taraftan itibardan tasarruf olmaz diyerek tam gaz israfa devam ediyor. Daha geçtiğimiz ay içerisinde Yozgat’ta çiftçinin kuruluşu olan, TMO’nun bina, arsa ve depoları satılmıştır. Anlıyoruz ki; buralardan gelen paralar AKP yöneticilerinin düğünlerinde helikopter giderlerine harcanıyor. Ayıptır, günahtır, israftır, kul hakkıdır. Allah’tan korkun. Milletten utanın. Kimse size hakkını helal etmez. Bu israf düzeninde, yapılacak ilk seçimde, milletimiz size sandıkta yeter artık diyecektir’’ ifadelerini kullandı.