Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1330
ALTIN
467.336
DOLAR
7.8085
STERLİN
10.4394
EURO
9.4791

CHP’den helikopter tepkisi

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un AK Partili Milletvekilinin oğlunun düğün törenine helikopter ile gelip, katılmasına tepki gösterdi.

08 Aralık 2020 Salı 00:24
CHP’den helikopter tepkisi

Yaşar, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in oğlunun düğün törenine başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop olmak üzere, AK Partili milletvekilleri ve bazı siyasiler katıldığını, bunun da insani bir durum olduğunu hatırlattı. Yaşar, ‘’Düğüne katılan TBMM Başkanı Sn. Mustafa Şentop devletin helikopteri ile törene katılmıştır. Ankara Yozgat’a araba ile 2 saat mesafededir. Sn. Meclis Başkanı 2 saatlik yol için devletin helikopterini kullanmıştır. Aynı gün bir vatandaşımız Yozgat’ta bir binanın çatısına çıkarak açım, işsizim, evime ekmek götüremiyorum diyerek intihar girişiminde bulunmuştur’’ dedi.  CHP İl Başkanı Yaşar, esnaf kirasını ödeyemezken, çiftçinin traktörü, tarlası icra yoluyla satılırken, işsizi, emeklisi yoksulluk içerisinde kıvranırken devletin imkanlarının bu kadar çarçur edilmesinin yanlış olduğuna dikkat çekti. Yaşar, ‘’Bu israfı aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Pandemi döneminde vatandaşa iban numarası göndererek para toplayan AKP iktidarı, bir taraftan itibardan tasarruf olmaz diyerek tam gaz israfa devam ediyor. Daha geçtiğimiz ay içerisinde Yozgat’ta çiftçinin kuruluşu olan, TMO’nun bina, arsa ve depoları satılmıştır. Anlıyoruz ki; buralardan gelen paralar AKP yöneticilerinin düğünlerinde helikopter giderlerine harcanıyor. Ayıptır, günahtır, israftır, kul hakkıdır. Allah’tan korkun. Milletten utanın. Kimse size hakkını helal etmez. Bu israf düzeninde, yapılacak ilk seçimde, milletimiz size sandıkta yeter artık diyecektir’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
CHP’den Helikopter Tepkisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADININ ADI YOK!
KADININ ADI YOK!
Çiftçi sayımız azalıyor
Çiftçi sayımız azalıyor
Ordumuz milletimizin göz bebeğidir
Ordumuz milletimizin göz bebeğidir
Akademi mezunları Belgelerini aldı
Akademi mezunları Belgelerini aldı
Ortaklar değerlendirme yaptı
Ortaklar değerlendirme yaptı
Yılmaz, Mazbatasını aldı
Yılmaz, Mazbatasını aldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim