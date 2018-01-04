CHP’den eleştiri

CHP Kadın Kolları Başkanı Karslıoğlu, fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlayamamış 9 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceği ve gebe kalabileceği yönünde fetva verildiğini ifade ederek “Diyanet’i bu konuda uyarıyoruz” dedi.

Verilen fetvanın anayasaya ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu dile getiren Karslıoğlu, “her şeyden önce insanlığa, ahlaka ve vicdana aykırıdır” diye konuştu.

Diyanet’in resmi sitesinden yaptığı açıklamayı daha sonra yalanladığını ancak algı yönetimi yapıldığını söyleyen Karslıoğlu, “Biz kadınlar olarak, çocuklarımızın korunması, geleceğimizin korunması, çocuk haklarının savunulması için, mevcut iktidarı yeniden bir kez daha göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.