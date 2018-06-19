CHP’den duyurumluk tepkisi

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar afiş yırtarak seçim kazanılamayacağını ve yapılanların demokratik hakları yok saymak olduğunu söyledi. Lise Caddesi’nde bulunan duyurumluklardan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP milletvekili adayları ve MHP’ye ait ilanların tahrip edildiğine dikkat çeken Abdullah Yaşar, “CHP adaylarının afişleri daha önce de tahrip edilmişti. Son olarak iktidar partisi ile birlikte seçim ittifakı yapan MHP’nin afişlerinin de tahrip edilmesi, olayın kimler tarafından ortaya konulduğunu göstermektedir” diye konuştu.

İl Başkanı Yaşar, “İktidar koltuğu uğruna her şeyi yapmaktan çekinmeyen, yaklaşan seçimlerde yaşayacakları depremin habercisi olarak gördüğümüz bu tip davranışların kimseye fayda getirmeyeceği gibi, sadece kafaları bulandıracağı, gereksiz gerginliklere neden olabileceği gerçektir. Hem Yozgat’ta hem de ülkemiz genelinde seçimlerin sağlıklı sonuçlanmasını, halkımızın tercihlerine her kesin sağduyu ile yaklaşıp, kabullenmesi gerekir” dedi.

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, afişlerin yırtılıp tahrip edilmesiyle ilgili gerekli takibatı yapacaklarını aktararak, “Herkes şunu bilsin ki; afişler yırtılarak seçim kazanılmaz’’ şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Yaşar, Yozgat’ta güvenliğin sağlanması gerektiğini de hatırlatarak, ‘’Taraf olan partilere mensup gençler sokaklarda geziyorlar. Bu gençler, afişlerin tahrip edildiğini gördüğünde yapacakları müdahale ile birlikte yaşanılacakların sorumluluğu gerekli tedbirleri almayanların olacaktır. Hangi partiye mensup olursa olsun, hangi görüş ve düşünceye sahip olursa olsun, bir gencimizin burnunun kanaması bizleri ziyadesiyle üzer. Gereken tedbirlerin alınmasını, bu tip olayların tekrarlanmamasını istiyoruz’’ diye konuştu.