Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93137
ALTIN
195.869
DOLAR
4.7569
STERLİN
6.2730
EURO
5.4956

CHP’den duyurumluk tepkisi

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Lise Caddesi’ndeki duyurumluklardan CHP afişlerinin tahrip edilmesine tepki gösterdi.

CHP’den duyurumluk tepkisi

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Lise Caddesi’ndeki duyurumluklardan CHP afişlerinin tahrip edilmesine tepki gösterdi.

19 Haziran 2018 Salı 07:00
151 Okunma
CHP’den duyurumluk tepkisi

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar afiş yırtarak seçim kazanılamayacağını ve yapılanların demokratik hakları yok saymak olduğunu söyledi. Lise Caddesi’nde bulunan duyurumluklardan  Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP milletvekili adayları ve MHP’ye ait ilanların tahrip edildiğine dikkat çeken Abdullah Yaşar, “CHP adaylarının afişleri daha önce de tahrip edilmişti. Son olarak iktidar partisi ile birlikte seçim ittifakı yapan MHP’nin afişlerinin de tahrip edilmesi, olayın kimler tarafından ortaya konulduğunu göstermektedir” diye konuştu.
İl Başkanı Yaşar, “İktidar koltuğu uğruna her şeyi yapmaktan çekinmeyen, yaklaşan seçimlerde yaşayacakları depremin habercisi olarak gördüğümüz bu tip davranışların kimseye fayda getirmeyeceği gibi, sadece kafaları bulandıracağı, gereksiz gerginliklere neden olabileceği gerçektir. Hem Yozgat’ta hem de ülkemiz genelinde seçimlerin sağlıklı sonuçlanmasını, halkımızın tercihlerine her kesin sağduyu ile yaklaşıp, kabullenmesi gerekir” dedi.
CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, afişlerin yırtılıp tahrip edilmesiyle ilgili gerekli takibatı yapacaklarını aktararak, “Herkes şunu bilsin ki; afişler yırtılarak seçim kazanılmaz’’ şeklinde konuştu.
CHP İl Başkanı Yaşar, Yozgat’ta güvenliğin sağlanması gerektiğini de hatırlatarak, ‘’Taraf olan partilere mensup gençler sokaklarda geziyorlar. Bu gençler, afişlerin tahrip edildiğini gördüğünde yapacakları müdahale ile birlikte yaşanılacakların sorumluluğu gerekli tedbirleri almayanların olacaktır. Hangi partiye mensup olursa olsun, hangi görüş ve düşünceye sahip olursa olsun, bir gencimizin burnunun kanaması bizleri ziyadesiyle üzer. Gereken tedbirlerin alınmasını, bu tip olayların tekrarlanmamasını istiyoruz’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SEÇMEN KONUŞMUYOR
SEÇMEN KONUŞMUYOR
Karargahlar konuşuyor: AK Parti
Karargahlar konuşuyor: AK Parti
İYİ Parti atağa geçti
İYİ Parti atağa geçti
AK Parti miting yaptı
AK Parti miting yaptı
MHP’den konser atağı
MHP’den konser atağı
Mertoğlu’ndan gövde gösterisi
Mertoğlu’ndan gövde gösterisi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim