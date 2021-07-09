CHP’den değerlendirme

Yaşar, il binasında düzenlediği basın toplantısında, krizin vatandaşların canını daha çok yakar hale geldiğini, hükümetin halkı Covid19 salgınıyla mücadelede yalnız bırakılmasının ardından da krizin tam bir buhrana dönüştüğünü ileri sürdü. Yaşar, ‘’Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla, borçlulukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor. Halkımız bu sorunlarla boğuşurken, Saraylarından ülkeyi yönetenler, milyonların sırtına yeni yükler bindiriyor. Erdoğan'ın Şahsım Hükümeti, miting meydanlarında ‘Temmuz ayında ekonomi şahlanacak’ demişti ama Temmuz ayıyla beraber zam yağmuru hızlandı. Anlaşılan o ki, şahlanan yine milyonlar değil, bir avuç imtiyazlı insan olacak. Çünkü Saray halkın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tamamen sırtını dönmüş durumda’’ diye konuştu. Yaşar, 1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza yüzde 20, LPG'ye 60 kuruş, öğrenci harçlarına ise yüzde 10 zam yapıldığını kaydetti. Yaşar, ‘’Son zamlarla birlikte, sene başından beri elektriğe yüzde 22, doğalgaza yüzde 20 zam uygulanmış oldu. Ucube tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği günden bugüne elektrik faturaları 8 kez, doğalgaz faturaları da 13 kez zamlandı. İktidarın kurduğu bu bozuk düzen, vatandaşa sadece açlık, işsizlik ve zam getirdi. Biz bu bozuk düzeni değiştireceğiz. Demokratik hukuk devletine son verip yerine Şahsım hükümetini koyanların kurduğu bu düzeni değiştireceğiz’’ ifadelerini kullandı. •Ahmet Ayverdi•