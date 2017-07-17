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CHP’den Atatürk anıtına çelenk

CHP Yozgat İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve milli Birlik Günü'nde şehitleri ve gazilerinin anısına Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. 

CHP’den Atatürk anıtına çelenk

CHP Yozgat İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve milli Birlik Günü'nde şehitleri ve gazilerinin anısına Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:07
52 Okunma
CHP’den Atatürk anıtına çelenk

CHP Yozgat İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelengin üzerinde "249 şehidimizin ve gazilerimizin anısına" ifadesi yer aldı.
Cumhuriyet Alanı’nda programa CHP Yozgat İl Sekreteri Serdar Boztepe, Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kazım Eliaçık, CHP Eski İl Başkanı Ali Keven ve partililer katıldı.
CHP’nin 15 Temmuz anısına hazırlanan çelenk, Atatürk Anıtı’na İl Sekreteri  Serdar Boztepe tarafından konuldu.
İl Sekreteri Serdar Boztepe, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından canları pahasına büyük fedakarlıklarla korunduğunu söyledi. Çanakkale'nin de düşmana geçit vermeyen 250 bin şehidin yattığı topraklar olduğunu belirten Boztepe, "Şehitlerimizin kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne kadar darbelerden ve darbe girişimlerinden büyük yara almıştır. 15 Temmuz darbesi de bunlardan biridir. 15 Temmuz gecesi ülkemiz büyük bir uçurumun kenarından dönmüştür. Bu darbe, milli irademizi, demokrasimizi ve meclisimizi hedef almıştır. Laik anayasal düzenin yıkılması, Atatürk cumhuriyetinin parçalanması adına gerçekleştirilmiştir. Darbecilerin ilk hedefinin, anayasal düzenin ve birliğimizin teminatı olan meclisimiz olması işte bu sebeptendir. Ancak o gece meclis çatısı altında bulunan tüm milletvekilleri meclisi terk etmeyerek, kahramanca direnmiş ve meclisi hainlere ve darbecilere teslim etmemişlerdir. Milletin iradesinin yansıması olan mecliste, parlamenterlerin bu tutumu darbecilerin büyük bir kırılma yaşamasına sebep olmuştur. 15 Temmuz' da darbeye yeltenenlerin, millete silah doğrultanların, 249 vatandaşımızı şehit edenlerin ve onların henüz ortaya çıkartılmamış tüm uzantılarının, halkın önünde en ağır şekilde yargılanmalarını istiyoruz.
15 Temmuz'da direnerek darbecilere geçit vermeyen TBMM'nin ve parlamenter sistemimizin itibarsızlaştırılmasına, etkisizleştirilmesine ve böyle bir yanlışa düşülerek yeni darbelerin önünün açılmasına 'hayır' diyoruz” ifadelerini kullandı.
 

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