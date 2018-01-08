CHP’de Yaşar güven tazeledi

CHP Olağan İl Kongresi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Kongrede Abdullah Yaşar ve Sebahat Nurdoğdu yarıştı. Kongrenin divan başkanlığı görevini CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil üstlendi. Milletvekili Yeşil, Yozgat’ın 60 yıldır sağ iktidarlar tarafından yönetildiğini ve geldiği noktanın ortada olduğuna değindi. Milletvekili Yeşil, Yozgat’ın işsizlik sorun çekerken tarımsal üretimde gerilediğine dikkat çekti. CHP Yozgat İl Başkan Adayı Sebahat Nurdoğdu, CHP’nin Yozgat’ta erimeye devam ettiğini belirterek, seçilmesi durumunda üye sayısını yeniden artıracağı vaadinde bulundu. Başkan Abdullah Yaşar, 2 yıldır il başkanı olarak görev yaptığını, partisini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını aktardı. İl Başkanı olarak Yozgat’ta birçok etkinliğe imza attıklarını vurgulayan Yaşar, seçilmesi durumunda aynı heyecan ve aşkla çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizdi. Yaşar, “Kongreden kongreye partili değilim, hep CHP’liyim. Partide bulgur pilavı yiyerek, sahada partililerimizle ıslanarak, üşüyerek yılmadan mücadele verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan seçimlerin ardından mevcut başkan Abdullah Yaşar, güven tazeleyerek yeniden il başkanlığı görevine seçildi.



