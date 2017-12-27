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CHP’de seçim hazırlığı

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, "2019'da önemli seçimler var. Hedefimiz bu seçimlerde partimizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için gerek yerel gerekse genel anlamda çalışmalarımız olacak" dedi.

CHP’de seçim hazırlığı

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, "2019'da önemli seçimler var. Hedefimiz bu seçimlerde partimizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için gerek yerel gerekse genel anlamda çalışmalarımız olacak" dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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CHP’de seçim hazırlığı

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, yakın bir zamanda kongre gerçekleştirdiklerini hatırlatarak,"Genel anlamda bizim ortak paydamız Boğazlıyan. Boğazlıyan için yapılan hizmetlerin yanında olacağız. Olumsuz gelişmeler olduğunda da ana muhalefet partisi olarak gerek yerelde gerekse genelde elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.
2019'un Türkiye'nin miladı tarihi olacağını ifade eden Peker, "O tarihte de yerelde-genelde üzerimize ne düşerse onları da sonuna kadar yapacağız. Boğazlıyan Belediyesi'nde CHP'li meclis üyelerimizle görevimiz de çok önemli. Boğazlıyan için yapılması gereken her şeyi yapacağız. Belediye meclisi çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Olumsuz işler için önerge vereceğiz. İlçe adına zararlı olan ne varsa bunlara müdahil olacağız. Bunu tabi ki önce belediye meclisinde tespitini yapacağız. Bizleri tatmin etmeyen bir sonuç varsa da bunları hukuki olarak çözüm yollarına başvuracağız" ifadelerine yer verdi.
 

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