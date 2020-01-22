CHP’de Kongre süreci tamam

Yozgat Merkez ilçede Mehmet Ali Erbaş yeniden seçildi. Akdağmadeni ilçesinde Necip Turançiftçi, Aydıncık'ta Yaşar Doğan, Boğazlıyan'da Ahmet Peker, Çandır'da Burhan Bulucu, Çayıralan'da Mutlu Üstün, Çekerek'te Hasan Bektaş, Kadışehri'nde Ali Kaya, Saraykent'te Ramazan Yalçın, Sarıkaya'da İzzet Yalçın, Sorgun'da Süleyman Ünalmış, Şefaatli'de Ali Bektaş, Yenifakılı'da Mustafa Zararsız, Yerköy'de Hakan Uyar CHP ilçe başkanı seçildi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, partisinin ilçe başkanları ile ilçe yönetim kurullarına seçilen partililerine başarı diledi. Keven, ‘’16 Şubat'ta İl Kongremizi ve ardından 28-29 Mart'ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Büyük Kurultayımızı gerçekleştirerek, bu demokratik süreci tamamlayacağız. İktidar yolunda ilerlediğimiz bu süreçte yanımızda olan, katkı sunan, emek harcayan herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım.