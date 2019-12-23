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CHP’de kongre süreci

CHP Yozgat’ta ilçe teşkilatları kongre sürecini sürdürüyor. Boğazlıyan ve Çayıralan ilçe kongreleri tamamlandı.

CHP’de kongre süreci

CHP Yozgat’ta ilçe teşkilatları kongre sürecini sürdürüyor. Boğazlıyan ve Çayıralan ilçe kongreleri tamamlandı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
CHP’de kongre süreci

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan kongreye CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de katıldı. Keven, delegelerin ve partililerinin görevinin başkan seçmekle bitmediğini ifade ederek, "Hepimiz yönetim kuruluna seçilmiş gibi birlikte çalışacağız. Herkesi kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte iktidara yürüyeceğiz" dedi. Seçime tek lise ile giren CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi. Peker, "Böylesi onurlu bir göreve tekrar seçilmiş olmaktan mutluyum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısı herkese açıktır. İktidar yürüyüşüne emin adımlarla gidiyoruz. Kazanan CHP oldu, kazanan Boğazlıyan oldu. Bundan sonraki hedefimiz 2023 ve 2024 seçimleri. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin geleceği için hep birlikte daha fazla çalışacağız" dedi. Çayıralan İlçe Kongresi sonucunda ise Mutlu Üstün CHP İlçe Başkanı seçildi. Her iki ilçedeki kongreye CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile partililer de katıldı. 

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CHP’de Kongre Süreci
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