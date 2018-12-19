CHP’de hazırlıklar sürüyor

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat’taki tüm ilçe ve beldelerde seçimlere katılacaklarını ve yarışacaklarını bildirdi. Aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Abdullah Yaşar, ilçe örgütleriyle koordineli çalışarak ilçe ve beldelerde aday tespitini tamamlamak üzere olduklarını aktardı. Yozgat’ta üç ilçe adayının netleşerek kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Abdullah Yaşar, “Diğer ilçelerimizde de seçimleri kazanabileceğimiz, başarılı olabileceğimiz en doğru adayı belirlemek için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu. Yozgat Belediye Başkan adaylığıyla ilgili bilgiler veren Abdullah Yaşar, Yozgat’ta da en doğru aday ile seçime katılacaklarını söyledi. Bu kapsamda İYİ Parti ve Saadet Partisi il başkanlarıyla zaman zaman bir araya gelindiğini ifade eden Yaşar, “Yozgat halkı artık 16 yıllık hizmet yerine külfete dönüşen yapının değişiminden yana. Bu değişim isteğini yerine getirebilmek için CHP olarak elimizden geleni yapacağız. Yozgat’ı hak etmediği yönetim anlayışından, ayrıştırıcı siyaset tarzından arındıracağız” şeklinde konuştu.