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-CHP’de Eliaçık güven tazeledi

CHP Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı olağan kongresinde mevcut başkan Kazım Eliaçık yeniden seçilerek, güven tazeledi. CHP Yozgat’ta kongrelerine start vererek, kongre sürecini başlattı.

-CHP’de Eliaçık güven tazeledi

CHP Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı olağan kongresinde mevcut başkan Kazım Eliaçık yeniden seçilerek, güven tazeledi. CHP Yozgat’ta kongrelerine start vererek, kongre sürecini başlattı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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-CHP’de Eliaçık güven tazeledi

Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde gerçekleşen CHP Merkez İlçe Kongresi tek adaylı gerçekleşti. CHP Merkez İlçe Teşkilatı ilçe kongresine 127 delegeden 70’i katılım gösterdi.
Oylama sonucu Kazım Eliaçık tekrar seçilerek güven tazeledi. CHP Merkez İlçe Başkanı Kazım Eliaçık, kendisini ve arkadaşlarını yeniden göreve layık gören partililerine teşekkür etti. CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar da, CHP’nin tüm ilçelerde kongrelerini tamamladıktan sonra il kongresini gerçekleştireceğini, akabinde ise 2019 seçimlerine hazırlanarak, Yozgat’ta başarı elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

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