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CHP’de çelenkli kutlama

CHP’nin kuruluşunun 95’inci yıldönümü Yozgat’ta da düzenlenen çelenk sunma etkinliği ile kutlandı.

CHP’de çelenkli kutlama

CHP’nin kuruluşunun 95’inci yıldönümü Yozgat’ta da düzenlenen çelenk sunma etkinliği ile kutlandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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CHP’de çelenkli kutlama

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birlikte Ankara Anıtkabir’de düzenlenen törenlere katıldı. Yozgat’taki törenle ise, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Partililer Yozgat cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu. Yapılan basın açıklamasında, ‘’Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devletçilik, devrimcilik ilkelerini temel ilke olarak benimseyen CHP, bu altı ilkeyi partimizin amblemi yaparak, 6 ok şeklinde simgelemiştir. Ülkemizin kurucu partisi olan CHP, 95 yıldır olduğu gibi bundan sonrada siyasi faaliyetlerine, ülkemizin menfaatine olacak şekilde ilk günkü azim ve kararlılıkla devam edecektir’’ denildi. 

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