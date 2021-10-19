CHP, YOZGAT’I KONUŞACAK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat’a yapacağı ziyaret öncesinde oluşturulan komisyonun ön çalışmaları belirlemek, kamuoyunu bilgilendirmek üzere CHP Yozgat İl Örgütünde ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun Yozgat ziyaretiyle ilgili bilgilendirme yapılırken, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’in yaptığı yazılı açıklamada yer alan konulara ilişkin tepkilerde dile getirildi. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, ‘’AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Genel Başkanımıza ‘Korkuyorsunuz sonunuz geldi. Seçimleri de kaybedeceğinizden korkuyorsunuz. Son seçiminiz olacak, askerimizi polisimizi tehdit ediyorsun, yine algı yapıyor yalan söylüyorsunuz. Millet sizi de bu ülkeye hizmet edeni iyi biliyor’ diyor. Seçimde kimin kazanıp kazanmayacağı kararını yüce millet verir. Eğer milletimiz seçimlerde görev verirse başımızın üstüne. Görev vermezse biz yurttaşlarımızın vereceği karara saygılıyız’’ dedi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da, milletvekillerinin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat’a sık sık uğradığını vurgulayarak, ‘’Anadolu’nun bu güzide ili, konuksever, dostluğun iyi örneklerini veren, iyi günde ve zor günde hep kıymetli dost elini uzatan Yozgat’a davet ettiler. Genel Başkanımız da bu daveti kabul etti. Bir aksilik olmazsa programda 4 Kasımda Yozgatlıların misafiri olacak’’ diye konuştu. Durmaz, ülkeyi tek başına yöneten AK Parti iktidarıyla yok edilen kamu liyakatinin ülkede olmazsa olmaz demokrasinin çok kıymetli 4 kazanımdan yasama, yürütme, yargı ve basının özgür olmadığı bir ülkeyi normalleştirebilme adına illerde ve yollarda olduklarını aktardı. Durmaz, ‘’Yozgat’ta çok verimli çalışmaların olacağı hatta genel başkanımızın özelliği bu toplantılarda her türlü sorunun sorulduğu sonuçta da Yozgat’tan alacağı kıymetli eleştiri, öneri ve yol gösterici tüm bilgileri de değerlendirerek Ülkemiz yönetimine Yozgat’tan katkı sunmayı hedeflemektedir’’ diye konuştu. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise, Kadim Durmaz ile birlikte Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Trabzon Milletvekili Ahmet Kara ile birlikte Kılıçdaroğlu’nun yapacağı Yozgat ziyaretinin formatının ilk adımını attıklarını aktardı. Keven, ‘’Yozgat gerçekten uzun süre AKP iktidarında ihmal edilmiş bir il. Yozgat’ın esnafı, işsizi, işçisi, emeklisi sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntı aslında Yozgat’a özgü değil tüm Türkiye’de yaşanıyor. Biz CHP olarak yaklaşan iktidarımızla tüm bunların raporlarını genel merkezimiz program haline getiriyor. Onu çok iyi bilesiniz. Yozgat’ın zenginlikleri alabildiğince fazla. Akdağ’ın salebi, çinkosu, turizmi, Aydıncık’ın ametist taşı, Kazankaya kanyonu, Kadışehri’nin Kabalı Meyveciliği, Boğazlıyan’ın Cavlak ve seracılığı, Çandır’ın gelibolu ve hayvancılığı, Çayıralan’ın bal ve içme suyu, Sarıkaya’nın nohut, mercimek ve termal turizmciliği var. Bu arada Roma Hamamı çok önemli. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Sorgun’un Uranyum, Bor madenciliği ve termal turizmi ve madencilik. Bunlar bizim önceliğimiz. Bunu herkes bilsin. Yaklaşan CHP iktidarımızda bu önceliklerimizi mutlaka hayata geçirip Yozgat’ın gelişmesine ve kalkınmasına öncülük edeceğiz. Yozgat AKP iktidarına yaklaşık 20 yıl kredi verdi. Bu krediyi bana göre önemli krediydi. Yüzde 70’lere dayanan siyasi destekti. Ama maalesef Yozgat’ta iktidar olan AKP ve Milletvekilleri Ankara’da büyük önemli yerlerde yer işgal etmesine rağmen Yozgat’a ciddi bir bakış ve hizmet getirmediler. İddia ediyorum yaklaşan CHP iktidarında bunu sağlayacağız’’ şeklinde konuştu. *Sümeyye İlhan*